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    • Yaşam
    • 28.06.2023 11:01
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    • 28.06.2023 11:02
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    Mersin'de acı olay: Sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve oğulları öldü

    Son dakika haberleri... Mersin'de acı bir olay yaşandı. Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Acı olay: Anne baba ve oğulları...

    Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Hacı Yoldaş idaresindeki otomobil, Günyurdu Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sulama kanalına devrildi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, sürücü Hacı Yoldaş (36) ve eşi Fesla Yoldaş'ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ekiplerce araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammed Enes Yoldaş (8) ve kendi imkanıyla kurtulan Ahmet Eren Yoldaş (10), ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de acı olay: Sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve oğulları öldü
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