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    • Yaşam
    • 28.06.2023 11:15
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    • 28.06.2023 11:41
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    Kahraman Mehmetçik Kurban Bayramı'nda vatan nöbetinde!

    Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan binlerce asker, Kurban Bayramı’nda huzuru ve güveni sağlamak için vatan nöbeti tutmaya devam ediyor. Edirne’nin Yunanistan sınırında bulunan Sancaktar Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Kurban Bayramı'nı, nöbet başında, arkadaşları ve komutanlarıyla bayramlaşarak geçiriyor. Kahraman Mehmetçik, Yunanistan sınırında kuş uçurtmuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahraman Mehmetçik’e bayramda duygulandıran sürpriz

    Terör ve teröristle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor.

    Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan binlerce asker, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak, görevlerinin başında geçiriyor.

    Edirne'nin İpsala ilçesinde konuşlu bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Hudut Taburu 2'nci Hudut Bölüğü Sancaktar Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla kutladı.

    Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, kahraman Mehmetçik ilk önce komutan ve silah arkadaşlarının, daha sonra da ailelerinin bayramını tebrik etti.



    Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında 'Hudut Kartalları' olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı'nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söyledi.

        MEHMETÇİK AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ
        Sınır karakolunda hudut hattını gözetleyen asker, ailesi ile görüntülü görüşme yapmanın mutluluğunu yaşadı. Nöbeti sırasında yanına gelen karakol komutanı Mehmetçik'i telefon aracılığıyla ailesi ile görüştürerek bayramlaşmasını sağladı. Hudut hattında askerlerin vatan savunması devam ediyor.

        Diyarbakır Lice ilçesinde bulunan Tapantepe Üs Bölgesi'nde ise operasyonlar devam ediyor. Komanda birlikleri Kurban Bayramı'nda arazide teröristleri avlamaya devam ediyor.

        Tapantepe Üs Bölgesi bir zamanlar terör ile anılıyordu. Üs komutanı Yüzbaşı Selim Oğul nöbet kulesinde denetimler yaptı ve askerlerle bayramlaştı. Açıklamalarda bulunan Selim Oğul, "Üs bölgemiz 5 Aralık 2022 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından Jandarma Komutanlığına devredilmiş olup hala Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından tutulmaktadır. Üs bölgemizin amacı burada bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellemek. Operasyonlarda taktik komuta yeri olarak faaliyet icra etmekteyiz. Biz burada her türlü şartta ve koşulda görevimizi sürdürüyoruz. Öncelikle şehit ve gazi ailelerinin vatan için fedakarca görev yapan kahraman silah arkadaşlarımın güvenlik korucularımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

        Uzman çavuş Alihan Bıyık, "Yaklaşık olarak 1 yıldır burada görev yapıyorum. 7/24 esasına göre görevimizin başımızdayız. Evliyim ve 3 yaşına bir çocuğum var. Eşimi ve çocuklarımı en son 3 ay önce gördüm. Ben şu anda onların yanlarında değilim ama üzülmesinler vatanda nöbetindeyiz ve elbet bir gün kavuşacağız." dedi.

        MEHMETÇİK'İ DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

        Ailesine özlemini dile getiren uzman çavuş Alihan Bıyık'a komutanları bir sürpriz hazırladı ve eşi ile çocuğunu üs bölgesine getirdi. Ailenin 3 ay sonra kavuşması kameralara yansıdı. Kahraman askerinin eşi, "Burada olduğumu için ve eşime kavuştuğum için çok mutluyum. Komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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