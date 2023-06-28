Kahraman Mehmetçik Kurban Bayramı'nda vatan nöbetinde!

Uzman çavuş Alihan Bıyık, "Yaklaşık olarak 1 yıldır burada görev yapıyorum. 7/24 esasına göre görevimizin başımızdayız. Evliyim ve 3 yaşına bir çocuğum var. Eşimi ve çocuklarımı en son 3 ay önce gördüm. Ben şu anda onların yanlarında değilim ama üzülmesinler vatanda nöbetindeyiz ve elbet bir gün kavuşacağız." dedi.

MEHMETÇİK'İ DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Ailesine özlemini dile getiren uzman çavuş Alihan Bıyık'a komutanları bir sürpriz hazırladı ve eşi ile çocuğunu üs bölgesine getirdi. Ailenin 3 ay sonra kavuşması kameralara yansıdı. Kahraman askerinin eşi, "Burada olduğumu için ve eşime kavuştuğum için çok mutluyum. Komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.