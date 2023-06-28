HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü yurdun iç bölgelerindeki bazı kentler ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor.