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    • Yaşam
    • 28.06.2023 10:05
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    • 28.06.2023 10:22
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    HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! İstanbul için kritik uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava tahminini yayımladı. Bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. İşte Kurban Bayramı için hava durumu raporunun ayrıntıları…

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayramda hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü yurdun iç bölgelerindeki bazı kentler ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor.

    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KURBAN BAYRAMI'NIN 2.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Kurban Bayramı'nın 2. Günü 29 Haziran'da idrak edilecek. 29 Haziran Perşembe günü yurdun Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yurdun kalan bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu hava görülecek.

        KURBAN BAYRAMI'NIN 3.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Kurban Bayramı'nın 3. Günü 30 Haziran'da sağanak yağışların Marmara ve Batı Karadeniz'i terk etmesi bekleniyor. Yağışlar, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek.

            KURBAN BAYRAMI'NIN 4. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

            Kurban Bayramı'nın 4. ve son gününde ise yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 1 Temmuz Cumartesi günü, yurt genelinde yağışlı hava beklenmiyor.

            2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

            9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 2 Temmuz Pazar gününde de yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yer yer 38 dereceyi gösterecek.

            28 HAZİRAN ÇARŞAMBA BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU


            MARMARA
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                EDİRNE °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İSTANBUL °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KOCAELİ °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TEKİRDAĞ °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                EGE
                Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                A.KARAHİSAR °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DENİZLİ °C, 35°C
                    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İZMİR °C, 34°C
                    Az bulutlu ve açık

                    MUĞLA °C, 32°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    AKDENİZ
                    Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ADANA °C, 33°C
                    Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ISPARTA °C, 32°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MERSİN °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        İÇ ANADOLU
                        Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        ANKARA °C, 30°C
                        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ESKİŞEHİR °C, 29°C
                        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KAYSERİ °C, 30°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                            KONYA °C, 32°C
                            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            BATI KARADENİZ
                            Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            BOLU °C, 35°C
                            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            KASTAMONU °C, 27°C
                            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                SİNOP °C, 26°C
                                Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                ZONGULDAK °C, 25°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                RİZE °C, 26°C
                                Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    SAMSUN °C, 26°C
                                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    TOKAT °C, 30°C
                                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                                    TRABZON °C, 25°C
                                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    DOĞU ANADOLU
                                    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                    AĞRI °C, 29°C
                                    Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    ERZURUM °C, 26°C
                                    Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    MALATYA °C, 34°C
                                    Parçalı ve az bulutlu

                                        VAN °C, 28°C
                                        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                                        DİYARBAKIR °C, 39°C
                                        Az bulutlu ve açık

                                        GAZİANTEP °C, 36°C
                                        Az bulutlu ve açık

                                        MARDİN °C, 36°C
                                        Az bulutlu ve açık

                                        ŞANLIURFA °C, 39°C
                                        Az bulutlu ve açık

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                                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! İstanbul için kritik uyarı
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