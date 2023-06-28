KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | 28-29-30 Haziran-1 Temmuz kuyumcular çalışıyor mu? Kurban Bayramı’nda kuyumcular açık mı?

Kurban Bayramı itibariyle kuyumcuların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar 28-29-30 Haziran-1 Temmuz için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda kuyumcular açık mı? İşte detaylar...