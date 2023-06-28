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    • Yaşam
    • 28.06.2023 08:52
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    • 28.06.2023 08:52
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    KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | 28-29-30 Haziran-1 Temmuz kuyumcular çalışıyor mu? Kurban Bayramı’nda kuyumcular açık mı?

    28-29-30 Haziran-1 Temmuz'da pek çok kurum ve kuruluş çalışmayacak. Peki, bayramda kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda kuyumcular açık mı?

    Kurban Bayramı itibariyle kuyumcuların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar 28-29-30 Haziran-1 Temmuz için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

    Kurban Bayramı boyunca kuyumcular kapalı olacak. Arefe günü açık olan kuyumcular pazar günü biten bayramın ardından pazartesi günü çalışma düzenlenir.

    KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Kuyumcular, 4 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibariyle normal çalışma saatleri olan 09:00 - 20:00 arası halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.
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    Haberler Yaşam KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | 28-29-30 Haziran-1 Temmuz kuyumcular çalışıyor mu? Kurban Bayramı’nda kuyumcular açık mı?
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