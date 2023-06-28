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    • Yaşam
    • 28.06.2023 07:04
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    • 28.06.2023 07:04
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    DNA testinden servet çıktı! Evlatlık Armağan Şahin 100 milyonluk mirasa ortak oldu

    Manisa'da yaşayan Atiye Atamaz, yasak ilişkiyle Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. 1965'te doğan kızı Armağan'ı evlatlık verdi. 1984'te gerçeği öğrenen kızının açtığı babalık davası, zamanaşımından düştü. Yıllar sonra yeniden açılan davanın ardından Armağan Şahin DNA testi sonucunda gerçek babasının arazi zengini İsmail Hakkı Dinçer olduğunu ispatladı. Film gibi davalar sonucu 100 milyon liralık mirasın ortağı oldu.

    DNA testinden servet çıktı!

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, yasak ilişki yaşadığı İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Dinçer'in resmi nikâhlı eşi durumu öğrenince de İzmir'e taşınmak zorunda kaldı.

    Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te dünyaya getirdiği kızı Armağan'ı, bakamadığı için bir aileye evlatlık verdi. Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan Dinçer ise 1980'de öldü.


    Atiye Rengin Atamaz ve Armağan Şahin.

    1984'te gerçeği öğrenen Armağan Şahin'in Kırkağaç'ta açtığı babalık davası, zamanaşımı gerekçesiyle reddedildi. Karar itiraz üzerine Yargıtay tarafından bozulurken, Şahin'in o dönemdeki avukatının ihmali nedeniyle işlemsiz kalan dava açılmamış sayıldı. Şahin, davasının yeniden açılması için dilekçe verse de dosya arşivde bulunamadı.

        DNA TESTİ SONUÇLANDI
        Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yerel mahkeme yeniden yargılama talebini reddetti. Bunun üzerine Armağan Şahin, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde yeniden dava açtı. Bu dava ile 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Armağan Şahin'in babası olduğu belirlendi.

        100 MİLYONLUK SERVETE ORTAK OLDU
        39 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan ve Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirilen Şahin, 100 milyon TL'lik servete de ortak oldu.


        Fotoğrafta: İsmail Hakkı Dinçer

        'HAKLILIĞIMIZI İSPATLADIK'
        Sabah'ın haberine göre, Şahin'in avukatı Varol Turbay, "39 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Ülkenin en uzun süren davalarından biri oldu. Mirabeau'nun güzel bir sözü var. Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Bu davada da bunu görmüş olduk. Uzun süren bir dava oldu ama er ya da geç haklılığımızı ispatlamış olduk" dedi.

        ÖZ ANNEDEN İTİRAF MEKTUBU
        Öz anne Atiye Rengin Atamaz, ölmeden önce 2014'te yazdığı mektupta, gerçekte öz kızı olan ve evlatlık olarak verdiği Armağan Şahin'in gerçek babasının İsmail Hakkı Dinçer olduğunu anlatmış, bu itiraf mektubu mahkemeye de delil olarak sunulmuştu.

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        Haberler Yaşam DNA testinden servet çıktı! Evlatlık Armağan Şahin 100 milyonluk mirasa ortak oldu
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