DNA testinden servet çıktı! Evlatlık Armağan Şahin 100 milyonluk mirasa ortak oldu

DNA TESTİ SONUÇLANDI

Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yerel mahkeme yeniden yargılama talebini reddetti. Bunun üzerine Armağan Şahin, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde yeniden dava açtı. Bu dava ile 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Armağan Şahin'in babası olduğu belirlendi.

100 MİLYONLUK SERVETE ORTAK OLDU

39 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan ve Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirilen Şahin, 100 milyon TL'lik servete de ortak oldu.



Fotoğrafta: İsmail Hakkı Dinçer