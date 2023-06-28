Depremin merkezinde buruk Kurban Bayramı





Depremlerde birçok akrabasını kaybettiğini dile getiren Erol Boz da, "Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde buruk bir bayram yaşıyoruz. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde yaşayıp da depremden dolayı akrabasını kaybetmeyen biri yok sanırım. Ülkemize ve İslam alemine Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını diliyorum. Bu ibadet Allah'ın bizlere bir talimatıdır, emridir. Kurban kesen vatandaşlar, kesmeyen kardeşlerimize yardımda bulunması lazım" diye konuştu.



Vatandaşlardan Fatih Bağcı ise "Tüm İslam Alemi'nin, ülkemizin ve milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İnsanlar mutlu ama bu buruk bir mutluluk" diye kaydetti.

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