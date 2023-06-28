Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, güzellik salonları... 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI'NDA BERBERLER AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

Bazı berber ve kuaförler, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler bayram günlerinde hizmet vermeye devam edecek. Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor.