Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı...

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR?

Kurban kestikten sonra kılınacak olan namaza, nasıl niyet edileceği gibi çeşitli konularla gündeme geldi. Kurban kestikten sonra kılınan namazın dinen bir hükmü, kurban ibadetinden önce araştırılıyor. Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz konusundaki verdiği çeşitli bilgilere göre, Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat da nafile namaz kılınabilir.

Aslında kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu nedenle de bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati ve inancı yanlıştır. Ama kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir zamanda, sebepli ya da sebepsiz istediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de bu tarz bir ibadeti yapma şansına sahip olduğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât da nafile namazı da kılabilir. Bu sayede de Kurban sonrası namaz ibadeti tamamlanmış olur.