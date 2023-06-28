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    • Yaşam
    • 28.06.2023 08:00
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    • 28.06.2023 08:00
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    Son gün kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kesilmeli?

    Bayram dolayısıyla kurban kesiminin hangi saatlerde yapılacağı merak edildi. Peki, kurban kesim vakti ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

    28 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı sebebiyle birçok kişi kurban kesimi vakti hakkında araştırmalara başladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman kurban kesim saatleri hakkında detayları merak ediyor. Pekiii Kurban kesim vakti ne zaman? İşte detaylar...

    KURBAN KESİMİ VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan açıklamaya göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

    Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

    KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

    İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

        Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

        قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ
        "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

        اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ
        "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

        AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

        Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir.

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, 2., 3. ve 4. Günü kesilir mi? Bayramın 2., 3. ve 4. günü kurban kesilir mi, kabul olur mu?

        Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.
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        Haberler Yaşam Son gün kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kesilmeli?
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