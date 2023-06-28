En acı bayram! Hatay’da ilk ziyaret deprem mezarlığına oldu





Yaşanan depremlerden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerine değinen Mücahit Bulut, "Tüm İslam Aleminin, tüm Türkiye'nin ve Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı'nı tebrik diyorum, depremde yakınlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu bayram mahsun gönüllere dokunmaya vesile olur. Onlara da sabırlar diliyorum. İnsanların birbirlerine destek çıkması gereken zamanlardır bayramlar. İnşallah insanlar birbirlerine farklı yollarla, ziyaretlerle, kestikleri kurbanlardan verecekleri paylarla destek olmaya çalışırlar. Bu zor zamanlarda zor günlerde insanların birbirlerine sahip çıkması önemli. İnşallah bir nebze de olsa bu bayramlar bu duruma vesile olur" ifadelerini kullandı.