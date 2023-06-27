'Tatlıcı'ların miras davasında sır perdesi aralanıyor! Üvey anne kazdığı kuyuya düştü

YARGIYI ETKİLEMEKTEN YARGILANIYOR

Mehmet Taş'ın mesleki ve etik kuralları çiğneyerek uzman olmadığı bir alanda görevini kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin altı çizilen iddianamede, Nurten Tatlıcı'nın ve 3 ayrı şirket şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüphelilerin "Yargı görevini yapanı etkileme" suçundan ayrı ayrı 4 yıla kadar hapisleri talep edildi.

ŞİRKETİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili inceleme yapan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği bilirkişi Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu Gayrimenkul Değerleme Şirketi'nin lisansını "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" ve üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği gerekçesiyle iptal etti. Nurten Tatlıcı hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Yargı Görevini Yapanı Etkileme" iddiasıyla açılan ceza davası ise devam ediyor.