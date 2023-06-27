'Tatlıcı'ların miras davasında sır perdesi aralanıyor! Üvey anne kazdığı kuyuya düştü

İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 2009 yılında vefat etmesinin ardından başlayan 3 milyar dolarlık miras davası yaklaşık 13 yıldır devam ediyor.
Söz konusu davada yeni bir gelişme daha yaşandı.
İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan çocuklarıyla karşı taraf olan işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı yargıya müdahale etti.
Bunun üzerine mahkeme, Mehmet Salih Tatlıcı'dan kalan tüm taşınmazların değer tespiti için bilirkişi olarak mahkemece görevlendirilen gayrimenkul değerleme uzmanı Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu değerleme şirketinin lisansı "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" gerekçesiyle iptal edildi.
HTS KAYITLARI GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya gelen HTS kayıtları geçeği açığa çıkardı. Kayıtlara göre Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'nın avukatı Mehmet Fatih Bilgütay'ın söz konusu bilirkişi ile defalarca görüştüğünün belirlenmesiyle Mehmet Tatlıcı'nın avukatı mahkemeye şikayet dilekçesi sundu.