En acı doğum günü! Depremde hayatını kaybeden kızının çok istediği pastayı mezarına götürdü

6 Şubat depreminde Adıyaman'da, eşi ve 4 kız çocuğunu kaybeden Mehmet Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken'in doğum günü öncesi her zaman istediği çikolatalı pastayı yaparak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gitti.
Kızı Gamze Nisa Töken'in mezarını ziyaret eden baba Mehmet Töken kızının mezarına balonlar astı. Kızının çok sevdiği çikolatalı pastayı mezar başına koyan baba Töken, okutturduğu Kur'an-ı Kerim sonrası göz yaşlarına hakim olamadı. Eşini, 4 kızını ve 236 akrabasını kaybeden Mehmet Töken'in çaresizliği yürek parçaladı.
Çınar isimli 5 yaşlarındaki oğluyla birlikte hayata yeniden tutunmaya çalışan Mehmet Töken'i mezar başında akrabaları, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve Mezarlıklar Müdürü Ahmet Çelik yalnız bırakmadı.