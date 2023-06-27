Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.06.2023 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2023 12:09
    ABONE OL

    Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat bulundu

    MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

    Mehmetçiğin, daima milletinin emrinde ve görevinin başında olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait PKMS makinalı tüfek ile buna ait 600 mühimmat, AK-47 piyade tüfeği ve buna ait 122 mühimmat ile 5 şarjör, 22 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 RPG-7 sevk fişeği, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, savunma ve taarruz tipi el bombaları, Dokça mühimmatı ve toplam 1040 Doçka zırh delici mühimmatı,

    180 Dragunov mühimmatı, 43 adet NGSW mühimmatı, Kanas şarjörü, telsiz, gündüz görüş dürbünü ve büyük boy hilti ucu bulunduğu kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
    Haberler Yaşam Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
        loading
        SON DAKİKA