Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmetçiğin, daima milletinin emrinde ve görevinin başında olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait PKMS makinalı tüfek ile buna ait 600 mühimmat, AK-47 piyade tüfeği ve buna ait 122 mühimmat ile 5 şarjör, 22 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 RPG-7 sevk fişeği, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, savunma ve taarruz tipi el bombaları, Dokça mühimmatı ve toplam 1040 Doçka zırh delici mühimmatı,

180 Dragunov mühimmatı, 43 adet NGSW mühimmatı, Kanas şarjörü, telsiz, gündüz görüş dürbünü ve büyük boy hilti ucu bulunduğu kaydedildi.