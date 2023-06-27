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    • Yaşam
    • 27.06.2023 12:31
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    • 27.06.2023 12:33
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    Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi sokak ortasında vurdu

    Düzce'de bir kişi, dini nikahlı olarak yaşadığı Yeliz O. isimli kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı.

    AA
    Sokak ortasında kurşun!

    Düzce'de bir kişi, dini nikahlı olarak yaşadığı kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

    Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda Ahmet C. ile dini nikahlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    ÇANTASINDAKİ TABANCAYLA VURDU

    Sokak ortasında yaşanan yartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

    Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAKALANDI

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı.

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    Haberler Yaşam Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi sokak ortasında vurdu
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