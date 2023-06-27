İstanbul’da 48 bin dolarlık “Organ Ticareti” operasyonu! Suçüstü yakalandılar

"Organ Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
18 yaşından küçük olan Kırgızistan uyruklu D.I. ve Z.A.U., İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye "Üvey Kardeş" olduklarını beyan ederek böbrek nakli için başvuruda bulundu.
10 BİN LİRA BORÇ İÇİN BÖBREĞİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Yapılan incelemelerde; D.I.'nın böbrek alıcısı olduğu, Z.A.U.'nun ise 40 bin Kırgız Somu (Yaklaşık 10 bin lira) borcu olduğu için ve söz konusu borcunu ödemek amacıyla böbreğini satışa çıkardığı belirlendi.