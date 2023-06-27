Maroteaux–Lamy hastası Medine'nin tedavisi için toplanan altın dolu valiz otogarda karıştı!





BİR TALİHLİYE 286 BİN

10 BİLEN bir kişi, 286 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 993'er, 8 bilenler 347'şer, 7 bilenler 75'er, 6 bilenler 14'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

'SIR'ADAN CİNAYET!

Akıl almaz cinayet, önceki akşam Karşıyaka'daki Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de yaşandı. 3'üncü kattaki iş yerinde rapçi Emirhan Çakal'ın konseri vardı. Konser öncesi kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Doğan Çatal, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çatal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç. (17) gözaltına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında İzmir Fuarı'ndaki Çakal konserinde de kavga çıkmıştı.

Ceyhan TORLAK



SOKAK SAVAŞI

İstanbul Eyüpsultan'da önceki akşam motokurye Arda Pınar (17), sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Zanlı, belinden çıkardığı silahla Pınar'a ateş etti. Kurşun, boynuna geldi. Şüpheli kaçtı. Kanlar içinde kalan Arda Pınar, hayatını kaybetti. Polisler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



ADADA SIR CESET

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40), 4 gün önce kayıplara karıştı. Cesedi ise Büyükada'daki bir ormanlık alandan çıktı. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı.

'ÇİN'KİN ŞANSI

ABD'de Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması yapıldı. Yüzlerce hayvan katıldı. Birinciliği Tüysüz Çin köpeği Scooter kaptı. Sahibine 3 bin dolar kazandırdı.



LİSE TERCİHLERİ 3 TEMMUZ'DA

MEB, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.



DENİZ YATAĞI!

Edirne'nin Saros körefezinde bir turist deniz yatağında uyudu! 4 mil açıkta bulundu.



'PES'HATTAN

İstanbul'un ünlü projelerinden Mashattan'ın yapı ve iskan belgeleri sahte çıktı. Maslak'taki sitenin kaçak olduğu anlaşıldı. Mahkeme iskanı iptal kararı aldı. Bu karanın ardından 2 bin 200 konutlu sitenin, elektrik ve suyu kesilecek. Mashattan için yeniden iskân süreci başlayacak. İzin alınamazsa yıkım gündeme gelecek.

HIRSIZA KIYAK

FTX'in patronu Sam Bankman- Fried'ın, müşterilere ait 10 milyar dolarlık fonu diğer şirketine gizlice transfer ettiği, bu paranın da en az 1 milyar dolarlık kısmını gizli hesaba aktardığı kesinleşmişti. Tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Sam Bankman- Fried'a yöneltilen tüm suçlamaların düşeceği iddia edildi.



'PES'ERATİ

Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak için şerit değiştirdi. Bu sırada 8,5 milyonluk lüks Maserati kullanan polis memuru Uzun'un aracını sıkıştırıp hakaretlerde bulunduktan sonra önünde fren yapıp durdurdu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen sürücü polis, omuzlarından tutarak tekme atıp avukat Uzun'un bacağını iki yerden kırdı. Eşi ve çocuklarının önünde yere yığılan avukat hastaneye kaldırıldı. Eşinin adına kayıtlı 8,5 milyonluk lüks araçla terör estiren polis Hüseyin Tayfun Üçgül, mesleğini işçi olarak bildirdi. Uzun, hakkında 9 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame düzenlenen polisin meslekten çıkartılması için de şikayette bulundu. Öte yandan Uzun'un tedavisinin 20 hafta süreceği öğrenildi.

HALİT TURAN



'ALTIN' VURUŞ

Bursa'da dolandırıcılar, Öztürk ailesini aradı. Kendilerini jandarma olarak tanıttı. "Adınız hırsızlığa karıştı. Altınlarınızı alıp gelin" diyerek korku saldı. İnşaat işçisi Aydın Öztürk ve eşi Münevver Öztürk, dolandırıcılara inandı. 400 bin lira değerindeki 33 Cumhuriyet altınını kaptırdı. Mağdur Öztürk çifti, soluğu karakolda aldı.



YELEĞİ BULUNDU

Giresun'da baraka evde yaşayan Rıdvan Coşar (50), heyelanda evinin toprak altında kalması sonucu kayıplara karıştı. Coşar'ı arama çalışmaları 5'inci günde de devam etti. 5 gruba ayrılan ekipler, Aksu Deresi'nde talihsiz adamın yeleğine ulaştı. Çalışmalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

ÇOK ACI DOĞ'RUS'U!

İstanbul'da yaşayan Rus asıllı Larysa Sancaklı'nın (51) yakınları, uzun süre kendisine ulaşamadı. Yedek anahtarı olan arkadaşı H.G., kapıyı açtı.

Talihsiz kadının evinde öldüğü anlaşıldı. Ayrıca kısa süre önce bir Türk'le evlendiği ama ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Polis, soruşturma başlattı.