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    Maroteaux–Lamy hastası Medine'nin tedavisi için toplanan altın dolu valiz otogarda karıştı!

    Medine, Maroteaux–Lamy hastasıydı. Tedavisi için 500 bin TL’lik altın toplandı. Ancak takıların olduğu kırmızı valiz otogarda aynı renk çanta ile karıştı. Aile bavulu alanlara çağrı yaptı: Kızımızın hayatı söz konusu. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kırmızı alarm

    Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan, 104 santimetre boyundaydı. Bayram sonrası İstanbul'da tedaviye başlayacaktı. Ailesi çoğunu borç alıp 500 bin TL'lik altın topladı.

    Bayram ziyareti için Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne giden aile altınları da yanlarına aldı. Ancak, evde valizi açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını görünce şoka uğradı. Kamera görüntüleri tarandı. Ve 2 yolcunun aynı renk olan valizleri karıştırdığı anlaşıldı. Polis, valizi alan yolcuların bulunması için çalışma başlattı.

    ÇARPICI HABER
    Dicle Elektrik, Diyarbakır'da kaçak elektriğe karşı harekete geçti. Çınar İlçesi'nde 13 kaçak trafonun olduğunu belirledi. Ekipler, 3 megavolt amper gücündeki trafolara el koyup aylık 4 milyon liralık kaçak kullanımın önüne geçti. Kaçak trafoların 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğu belirtildi.



    TEK UMUT'U İLİK
    Konyalı Nesrin- Hüseyin Gürdal çiftinin oğlu Umut (4), 2 yıl önce lösemiye yakalandı. Yaklaşık 2 yıl hastanede kaldı. Aylarca kemoterapi görüp hastalığı atlattı. Ancak ne yazık ki kanser tekrarladı. Bu kez Ankara'da tedavi altına alındı. Anne Nesrin Gürdal (29), şu hayati çağrıyı yaptı: Oğlumun iyileşmesi için tek şart ilik nakli. Biz uyumlu çıkmadık, bu yüzden yeniden tarama yapılacak. Herkese bağışçı olmaları için seslenmek istiyorum. Çünkü 3 tüp kanla bir sürü can kurtuluyor.



        TAŞ DEĞİL MANTAR!
        Sivas'ın Doğanşar İlçesi'nde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı'na çıktı. Bu sırada kaya olduğunu sandıkları bir cisimle karşılaştı. Ancak yanına gittiklerinde şoka uğradı. Çünkü karşılarında mantar vardı. Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladı. Tam 13 kilo ağırlığında olan mantar görenleri hayretler içinde bıraktı.

        YA KALIN YA DA GİDİN
        Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner ile yaşanan büyük krizi değerlendirdi: Kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine teşekkür ederim. Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. Yurt dışından tehdit edildik. Onlar, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini, sivillerle askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev'in istediği de uydu. Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler.

        Nerede olduğu bilinmeyen Wagner'in lideri Prigojin, ayaklanmayı savunarak "Wagner'in varlığına 1 Temmuz'da son verilecekti. Amaç Wagner'in yok edilmesini engellemekti" dedi.



        İNLERİNDE İMHA EDİLDİ
        MİT, Münbiç temas hattındaki PKK/ KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı. TSK ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takipten sonra düğmeye basıldı. MİT'e bağlı özel ekipler, 25 Haziran gecesi Münbiç'te belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon yaptı. Toplam PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken bir yerleşke de ortadan kaldırıldı.

            YANARDAĞ GÖZALTINDA
            TELE 1 Genel yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, skandal bir açıklama yaptı. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması gerektiğini anlattı. "25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur" ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Yanardağ, RTÜK de kanal hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ, savcılığın kararı gereği, dün öğle saatlerinde gözaltına alındı.


            227 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 227 milyon 744 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 450 bin 446'şar, 4 bilenler 3 bin 899'ar, 3 bilenler 249'ar, 2 bilenler 23'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 286 BİN
            10 BİLEN bir kişi, 286 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 993'er, 8 bilenler 347'şer, 7 bilenler 75'er, 6 bilenler 14'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

            'SIR'ADAN CİNAYET!
            Akıl almaz cinayet, önceki akşam Karşıyaka'daki Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de yaşandı. 3'üncü kattaki iş yerinde rapçi Emirhan Çakal'ın konseri vardı. Konser öncesi kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Doğan Çatal, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çatal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç. (17) gözaltına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında İzmir Fuarı'ndaki Çakal konserinde de kavga çıkmıştı.
            Ceyhan TORLAK

            SOKAK SAVAŞI
            İstanbul Eyüpsultan'da önceki akşam motokurye Arda Pınar (17), sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Zanlı, belinden çıkardığı silahla Pınar'a ateş etti. Kurşun, boynuna geldi. Şüpheli kaçtı. Kanlar içinde kalan Arda Pınar, hayatını kaybetti. Polisler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

            ADADA SIR CESET
            İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40), 4 gün önce kayıplara karıştı. Cesedi ise Büyükada'daki bir ormanlık alandan çıktı. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı.

            'ÇİN'KİN ŞANSI
            ABD'de Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması yapıldı. Yüzlerce hayvan katıldı. Birinciliği Tüysüz Çin köpeği Scooter kaptı. Sahibine 3 bin dolar kazandırdı.

            LİSE TERCİHLERİ 3 TEMMUZ'DA
            MEB, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

            DENİZ YATAĞI!
            Edirne'nin Saros körefezinde bir turist deniz yatağında uyudu! 4 mil açıkta bulundu.

            'PES'HATTAN
            İstanbul'un ünlü projelerinden Mashattan'ın yapı ve iskan belgeleri sahte çıktı. Maslak'taki sitenin kaçak olduğu anlaşıldı. Mahkeme iskanı iptal kararı aldı. Bu karanın ardından 2 bin 200 konutlu sitenin, elektrik ve suyu kesilecek. Mashattan için yeniden iskân süreci başlayacak. İzin alınamazsa yıkım gündeme gelecek.

            HIRSIZA KIYAK
            FTX'in patronu Sam Bankman- Fried'ın, müşterilere ait 10 milyar dolarlık fonu diğer şirketine gizlice transfer ettiği, bu paranın da en az 1 milyar dolarlık kısmını gizli hesaba aktardığı kesinleşmişti. Tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Sam Bankman- Fried'a yöneltilen tüm suçlamaların düşeceği iddia edildi.

            'PES'ERATİ
            Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak için şerit değiştirdi. Bu sırada 8,5 milyonluk lüks Maserati kullanan polis memuru Uzun'un aracını sıkıştırıp hakaretlerde bulunduktan sonra önünde fren yapıp durdurdu.

            Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen sürücü polis, omuzlarından tutarak tekme atıp avukat Uzun'un bacağını iki yerden kırdı. Eşi ve çocuklarının önünde yere yığılan avukat hastaneye kaldırıldı. Eşinin adına kayıtlı 8,5 milyonluk lüks araçla terör estiren polis Hüseyin Tayfun Üçgül, mesleğini işçi olarak bildirdi. Uzun, hakkında 9 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame düzenlenen polisin meslekten çıkartılması için de şikayette bulundu. Öte yandan Uzun'un tedavisinin 20 hafta süreceği öğrenildi.
            HALİT TURAN

            'ALTIN' VURUŞ
            Bursa'da dolandırıcılar, Öztürk ailesini aradı. Kendilerini jandarma olarak tanıttı. "Adınız hırsızlığa karıştı. Altınlarınızı alıp gelin" diyerek korku saldı. İnşaat işçisi Aydın Öztürk ve eşi Münevver Öztürk, dolandırıcılara inandı. 400 bin lira değerindeki 33 Cumhuriyet altınını kaptırdı. Mağdur Öztürk çifti, soluğu karakolda aldı.

            YELEĞİ BULUNDU
            Giresun'da baraka evde yaşayan Rıdvan Coşar (50), heyelanda evinin toprak altında kalması sonucu kayıplara karıştı. Coşar'ı arama çalışmaları 5'inci günde de devam etti. 5 gruba ayrılan ekipler, Aksu Deresi'nde talihsiz adamın yeleğine ulaştı. Çalışmalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

            ÇOK ACI DOĞ'RUS'U!
            İstanbul'da yaşayan Rus asıllı Larysa Sancaklı'nın (51) yakınları, uzun süre kendisine ulaşamadı. Yedek anahtarı olan arkadaşı H.G., kapıyı açtı.
            Talihsiz kadının evinde öldüğü anlaşıldı. Ayrıca kısa süre önce bir Türk'le evlendiği ama ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Polis, soruşturma başlattı.

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            İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
            Haberler Yaşam Maroteaux–Lamy hastası Medine'nin tedavisi için toplanan altın dolu valiz otogarda karıştı!
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