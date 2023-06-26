Kadıköy'de akılalmaz olay: Elindeki keserle saldırdı...

Olay, sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adalar'a gitmek için iskele önündeki kaldırımda bekleyen yaşlılar ile bisikletle kaldırımda ilerleyen grup arasında tartışma çıktı.
Yaşlıların, bisikletli grubun kaldırımda bisikletlerini sürmemeleri gerektiği konusunda uyarması üzerine tartışma ufak çaplı arbedeye dönüştü.
Tartışmayı ayırmaya çalışan büfe işletmecisi A.Ç. de, bisikletli grubun kaldırımdan gitmemesi gerektiğini söylemesi üzerine iddiaya göre saldırıya uğradı. Başına kask ile darbe alan A.Ç., büfede bulunan keseri alarak bisikletlileri kovaladı. A.Ç. olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldı. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.