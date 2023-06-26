Ayak şeklin hangi ırktan olduğunu söylüyor! Dikkat aslında Mısırlı olabilirsiniz! Osmanlı tipi ayaklara sahip olanlar...
Ayak şeklinizin kişiliğiniz hakkında önemli bir etken olduğunu biliyor muydunuz? Hepimizin farklı ayak ve ayak parmakları olsa da araştırmalar, bir kişinin kişiliği hakkında ayak şekline göre çok şey öğrenilebileceğini ortaya koydu. 4 temel ayak şeklini sizler için derledik. Mısır ayak şekli, Roma ayak şekli, Yunan ayak şekli ve Kare ayak şekli. İşte ayağınızın şekline göre ait olduğunuz ırk...
İnsan vücudunun belirli özelliklerinin mirasımız hakkında bilgi verebileceğine ve ayak şeklinin bir gösterge olabileceğine dair birçok araştırma bulunuyor. Uzmanlar, ayak parmaklarının birbirine göre uzunluğunun ve kısalığının genetik kodlarımıza dair ipucu verdiğini belirtiyor. İşte ayak şekline göre kökeniniz...
Mısır ayak şekline sahip kişiler genellikle kendi hayal dünyalarında kaybolurlar. Kendi şirketlerinden ve 'ben' zamanlarından zevk alırlar. Ayrıca gerçeklikten bir kaçış bulma eğilimindedir. Hayalperest bir kişiliktir. Karamsar olabilirler ve kendi ruh hallerine göre enerji patlamaları yaşayabilirler.
ROMA AYAĞI ŞEKLİ
Karizmatik, cesur ve dışa dönük birisin. Yeni deneyimlere açıksın. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve yeni kültürler keşfedebileceğiniz sosyal ortamlardan hoşlanırsın. Ayrıca sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven sadık bir eş olursun. Onların mutluluğu için fazladan yol kat edersin.