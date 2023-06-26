Ayak şeklin hangi ırktan olduğunu söylüyor! Dikkat aslında Mısırlı olabilirsiniz! Osmanlı tipi ayaklara sahip olanlar...

Mısır ayak şekline sahip kişiler genellikle kendi hayal dünyalarında kaybolurlar. Kendi şirketlerinden ve 'ben' zamanlarından zevk alırlar. Ayrıca gerçeklikten bir kaçış bulma eğilimindedir. Hayalperest bir kişiliktir. Karamsar olabilirler ve kendi ruh hallerine göre enerji patlamaları yaşayabilirler.