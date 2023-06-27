Bodrum'a 4 günde 100 binden fazla araç girdi, güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 100 bini geçti. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı.