Aksaray'daki korkunç cinayetin sır perdesi aralandı!

Aksaray'da yaşayan Şengül Keleş (45), 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş'ten (49) ayrıldı. 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiraladı. Geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde vatandaşlar, sulama kanalında ceset bulması üzerine ekipleri çağırdı.

Kadın, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarıldı. Cesedin Keleş'e ait olduğu anlaşıldı. Şüpheli ölüm üzerine eşi Yavuz Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş (20), gözaltına alındı. Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti.

'ARAÇTA BOĞDUM'

Katil zanlısı, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babası Yavuz Keleş ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi.