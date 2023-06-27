İstanbullular şehir dışına akın etti! Tatil bölgelerinde fiyatlar dudak uçuklattı

Türkiye'de 12 milyon kişi, tatil nedeniyle yer değiştirdi. Bodrum'a saat başı bin araç girdi. Marmaris, Çeşme ve Antalya'da trafik kilitlendi. Havalimanı ve otogarlarda izdiham baş gösterdi





Fırsatçılar da devreye girdi. Kumruya 160, kolaya 70, ayrana 40 TL fiyat biçildi. İstanbul'da ise trafik yoğunluğu yüzde 9'a indi. Bu durum, son 10 yılın rekoru olarak kayıtlara geçti.