İstanbullular şehir dışına akın etti! Tatil bölgelerinde fiyatlar dudak uçuklattı

Türkiye'de 12 milyon kişi, tatil nedeniyle yer değiştirdi. Bodrum'a saat başı bin araç girdi. Marmaris, Çeşme ve Antalya'da trafik kilitlendi. Havalimanı ve otogarlarda izdiham baş gösterdi
Fırsatçılar da devreye girdi. Kumruya 160, kolaya 70, ayrana 40 TL fiyat biçildi. İstanbul'da ise trafik yoğunluğu yüzde 9'a indi. Bu durum, son 10 yılın rekoru olarak kayıtlara geçti.
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Bayram tatili nedeniyle tatil bölgeleri hareketlendi... Otellerin büyük çoğunluğunda doluluklar yüzde 100'e yaklaştı. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarına akın olurken, Anadolu'nun dört bir tarafına da gidişler hızlandı. Yaklaşık 12 milyon kişinin 9 günlük bayram tatili için yer değiştirdiği ortaya çıktı. Bayramın en çok kazananı ise İstanbullu oldu.
Yolların bomboş olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Bu son 10 yılın rekoru olarak kayıtlara geçti. Sadece 100 saatte Bodrum'a 100 bin, Marmaris'e 50 bin, Çeşme'ye 60 bin, Antalya'ya 100 bin araç girişi oldu. Havalimanları, otogarlar ise tarih rekorlara imza attı. 20 milyar liralık bir ekonomi oluşturacak bayram tatili, özellikle Ege'de mekan sahiplerinin çılgın zamlarına neden oldu. İşte tatil bölgelerindeki beach dışı esnaf fiyatları:
-Kumru: 160 lira
-Ayran: 40 lira
-Kola: 70 lira
-Su: 30 lira
-Türk kahvesi: 80 lira
-Hamburger: 150 lira
-Lahmacun: 120 lira
-Tuvalet: 50 lira...