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    • Yaşam
    • 26.06.2023 17:18
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    • 26.06.2023 17:30
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    Antalya'da iğrenç olay! Kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptı: O çocuk hakkında yeni karar!

    Antalya'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. O esnada Pınar Ş., kızı ile sevgilisinin birlikte duş aldığını anlattı. Bunları duyan baba Muhammet A. suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki M.A.A.’nın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptı! Yeni gelişme

    İğrenç olay Antalya'da meydana geldi. Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı.

    Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.


        BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
        Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.


        SAVCILIKTAN KORUMA KARARI
        Şikayet üzerine nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

        Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam tarafından M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde açılan davada mahkeme ara kararıyla, 7 yaşındaki kızın velayetinin baba Muhammed A.'ya verilmesini kararlaştırdı. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan olay sonrası, Muhammed A. ve yakınlarının hukuki mücadelesi neticesinde, bir süre devlet koruması altında tutulan küçük kız çocuğu, Kurban Bayramı'ndan itibaren babasının yanında olacak.

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        Haberler Yaşam Antalya'da iğrenç olay! Kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptı: O çocuk hakkında yeni karar!
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