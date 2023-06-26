Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.06.2023 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2023 10:53
    ABONE OL

    Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunmuştu! Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm

    Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.Polis, kadının cesedin Şengül Keleş'e ait olduğunu belirledi. Şüphe üzerine baba Y.K. (49) ile gözaltına alınan üvey oğul Özgür Keleş (20), kan donduran cinayeti itiraf etti.Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra..."

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sulama kanalında ölü bulundu! Üvey oğlu itiraf etti

    Tüyler ürperten olay Aksaray'da yaşandı.

    Laleli mahallesinde vatandaşlar, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAMIŞTI
    Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.

        EŞİ VE ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI
        Polis, kadının cesedin Şengül Keleş'e ait olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Boşanma aşamasındaki eşi Y.K. (49) ve üvey oğlu Ö.K. (20), şüphe üzerine gözaltına alındı.

        ÜVEY OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM
        Şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

        ŞİDDET NEDENİYLE EVİ TERK ETMİŞ
        Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

        Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa Avrupa’nın yeşil şehirler ağı
        Haberler Yaşam Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunmuştu! Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm
            loading
            SON DAKİKA