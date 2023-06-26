Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunmuştu! Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm

Tüyler ürperten olay Aksaray'da yaşandı.
Laleli mahallesinde vatandaşlar, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAMIŞTI
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.