Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunmuştu! Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm

ŞİDDET NEDENİYLE EVİ TERK ETMİŞ

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.