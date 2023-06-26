HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! 26 Haziran 2023 hava durumu raporu

Bayramda havanın nasıl olacağına dair sorular gündemde yerini aldı. Bayramda yağışların belirli bölgelerde süreceğini söyleyen Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanları, bayram içerisinde havaların sıcaklayacağını ifade etti. İzmir, Ankara ve İstanbul'da hava güneşli olarak gösterirken, Ege Bölgesi'nde ise yağışlı olması tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.
Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı süresince yurdun kuzey kesimlerinde, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla sağanak yağışların devam edeceğini ancak kuvvetli yağışların beklenmediğini belirterek özellikle iç ve güney bölgelerinin az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.