HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! 26 Haziran 2023 hava durumu raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı