Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.06.2023 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2023 09:28
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! 26 Haziran 2023 hava durumu raporu

    Mesailerinin bitmesiyle birlikte bayram tatilini başka illerde geçiren ya da yaşadıkları ilde bayramı geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, urban Bayramı hava durumu araştırmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran 2023 Pazartesi gününe ilişkin son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olması tahmin ediliyor. Peki, bayramda hava durumu nasıl olacak? Arefe günü havalar nasıl? İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayramda hava nasıl olacak?

    Bayramda havanın nasıl olacağına dair sorular gündemde yerini aldı. Bayramda yağışların belirli bölgelerde süreceğini söyleyen Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanları, bayram içerisinde havaların sıcaklayacağını ifade etti. İzmir, Ankara ve İstanbul'da hava güneşli olarak gösterirken, Ege Bölgesi'nde ise yağışlı olması tahmin ediliyor.

    MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

    Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.

    Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı süresince yurdun kuzey kesimlerinde, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla sağanak yağışların devam edeceğini ancak kuvvetli yağışların beklenmediğini belirterek özellikle iç ve güney bölgelerinin az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.

        Özellikle İç Ege ve Göller yöresinde hafif sağanak yağış geçişlerinin görülebileceğine dikkati çeken Çelik, "Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreye baktığımızda genellikle iç ve güney bölgelerimiz az bulutlu açık, Marmara ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

        ARİFE GÜNÜ YAĞIŞ VAR

        Çelik, arife günü ağırlıklı olarak yurdun kuzey bölgelerinde yağış geçişleri görüleceğini dile getirerek "Marmara'nın güney ve doğusunda Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak geçişleri bekliyoruz. Bir de yine Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de salı günü kısa süreli sağanak beklentimiz var, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak." ifadelerini kullandı.

        KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

        Kurban Bayramı'ndaki yağış durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bayrama baktığımızda yine genellikle Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ağırlıklı yağış geçişleri göreceğiz. Bu yağışlar kısa süreli sağanak şeklinde görülecek. İç ve güney bölgelerimizde bayram süresinde de yine büyük oranda yağış beklemiyoruz. Sadece İç Ege, Göller yöresi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli, mevzi, sağanak geçişleri olabilir. Onun dışında yine yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz yok." şeklinde konuştu.

            İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NORMALE DÖNÜYOR

            Kurban Bayramı'nda hava sıcaklarının nasıl olacağına ilişkin de bilgi veren Çelik, şöyle devam etti:

            "Hava sıcaklıklarında bayram süresi boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bir hafta boyunca hava artık mevsim normalleri civarında seyredecek. Zaten birkaç gündür yağışların yurdu terk etmesi ve havanın açmasıyla mevsim normalinde, iç bölgelerde 30, Akdeniz'de 35, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde sıcaklıkları artık önümüzdeki süreçte yaşayacağız."

            26 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre; Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            Hava sıcaklığının ise Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

            Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

                MARMARA
                Parçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                EDİRNE °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İSTANBUL °C, 26°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KIRKLARELİ °C, 28°C
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

                KOCAELİ °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu

                EGE
                Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                A.KARAHİSAR °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DENİZLİ °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                İZMİR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                    MANİSA °C, 35°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    AKDENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu, Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ADANA °C, 33°C
                    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 29°C
                    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    MERSİN °C, 30°C
                    Az bulutlu ve açık

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ANKARA °C, 31°C
                    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ÇANKIRI °C, 32°C
                    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ESKİŞEHİR °C, 27°C
                    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KONYA °C, 32°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        BOLU °C, 26°C
                        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DÜZCE °C, 29°C
                        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KASTAMONU °C, 30°C
                        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ZONGULDAK °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        AMASYA °C, 34°C
                        Parçalı bulutlu

                        SAMSUN °C, 26°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        TOKAT °C, 32°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                            TRABZON °C, 25°C
                            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            DOĞU ANADOLU
                            Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            ERZURUM °C, 27°C
                            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            KARS °C, 27°C
                            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            MALATYA °C, 35°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            VAN °C, 28°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            GÜNEYDOĞU ANADOLU
                            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                                DİYARBAKIR °C, 41°C
                                Az bulutlu ve açık

                                GAZİANTEP °C, 35°C
                                Az bulutlu ve açık

                                SİİRT °C, 37°C
                                Az bulutlu ve açık

                                ŞANLIURFA °C, 39°C
                                Az bulutlu ve açık

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                • Paylaş
                                • Tweet
                                • Paylaş
                                • Sitene Ekle
                                •  
                                Akkuyu’da ’tam gaz’ devam!
                                Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! 26 Haziran 2023 hava durumu raporu
                                    loading
                                    SON DAKİKA