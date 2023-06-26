Denizli'de vahşet: Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gökhan S.,(31) , jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan S.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Savran Mahallesinden olan Hüseyin Şahan'ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.'nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.