Denizli'de vahşet: Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çivril İlçesinin Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında gerçekleşti.
KARISINA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATTI İDDİASI
İddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti.
KAYA PARÇASIYLA BAŞINA VURDU
İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu.