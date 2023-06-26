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    • Yaşam
    • 26.06.2023 09:17
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    • 26.06.2023 09:17
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    Denizli'de vahşet: Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü

    Denizli'nin Çivril ilçesinde yolda karşılaştığı ve karısına cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği kişiye önce eline aldığı kaya parçasıyla sonrasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şahan'ın, başı taşla ezilerek öldüğünü belirledi. Gökhan S.,(31) , jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Gökhan S.,(31) verdiği ilk ifadesinde Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Karısına mesaj atan kişiyi katletti!

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çivril İlçesinin Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında gerçekleşti.

    KARISINA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATTI İDDİASI
    İddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti.

    KAYA PARÇASIYLA BAŞINA VURDU
    İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu.

        POMPALI TÜFEKLE BACAKLARINA ATEŞ ETTİ
        Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı otomobilinden çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şahan'ın, başı taşla ezilerek öldüğünü belirledi.

        KENDİNİ İHBAR ETTİ
        Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        TUTUKLANDI
        Gökhan S.,(31) , jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan S.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Öte yandan, Savran Mahallesinden olan Hüseyin Şahan'ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.'nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Denizli'de vahşet: Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü
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