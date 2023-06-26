Ünlü ekonomist Korhan Berzeg kaçırıldı mı? Günlerdir aranıyor...

Termal kameralar, hassas burunlu arama köpekleri ve İHA'larla 9 gündür süren arama çalışmalarında ünlü Berzeg'ten ve köpeği Tina'dan bir ize rastlanmadı.

KAÇIRILMA ŞÜPHESİ

Kızı Nisa Berzeg ile birlikte umutla müjdeli bir haber bekleyen eşi Angela Berzeg, ayak izlerine dahi rastlanmadığını ve bu durumun kaçırılma şüphesi uyandırdığını belirterek, "Umarım başına bir iş gelmemiştir ve sağ salim bulunur" dedi.