Ünlü ekonomist Korhan Berzeg kaçırıldı mı? Günlerdir aranıyor...

Yıllarca Amerika'da yaşayan ve bir süredir memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu köyündeki evinde kalan dünyaca ünlü ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg (83) günlerdir aranıyor.
Balıkesir'de 17 Haziran sabahı yürüyüş yapmak üzere yanına köpeğini de alarak evden çıkan Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı.
KORHAN BERZEG EVE DÖNMEYİNCE EŞİ YARDIM İSTEDİ
Günde bir saat yürüdükten sonra eve dönen Berzeg, o gün eve dönmeyince, Amerikalı eşi Angela Berzeg durumu akrabalarına bildirerek yardım istedi. Köydeki akrabaları ve vatandaşlar, Berzeg'in yürüyüşe gittiği Kocaaslan bölgesindeki ormanlık alanda yaptıkları aramalardan sonuç alamadı.
BİR İZE RASTLANMADI
Bunun üzerine Muhtar Hamit Erman, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri ile birlikte, komando timleri, GÖNDEN, SARR Arama Kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği ve Artema Yürüyüş Grubu arama çalışmalarına başladı. Sabah'taki habere göre yaklaşık 150 kişilik ekibe dün de Ankara'dan özel bir ekip katıldı.