Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. 40 yaşlarında olduğu düşünülen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare olay yerinden görüntüler...
24.06.2023 23:47 - Son Güncelleme: 24.06.2023 23:52
Laleli Mahallesi'nde bir kişinin sulama kanalında balçığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.