Vav TV İzle
Haberler Yaşam Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. 40 yaşlarında olduğu düşünülen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare olay yerinden görüntüler...

AJANSLAR
24.06.2023 23:47 - Son Güncelleme: 24.06.2023 23:52
Aksaray’ın Laleli Mahallesi’nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aksaray’ın Laleli Mahallesi’nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Laleli Mahallesi'nde bir kişinin sulama kanalında balçığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Aksaray’ın Laleli Mahallesi’nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aksaray’ın Laleli Mahallesi’nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ekipler, kanalda yaptıkları çalışma sonucunda 40 yaşlarında henüz kimliği belirlenemeyen kadın cesedi çıkardı.

Aksaray’ın Laleli Mahallesi’nde sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA