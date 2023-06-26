Aksaray'da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki Şengül Keleş'in cesedi sulama kanalında bulundu

Tüyler ürperten olay Aksaray'da yaşandı. 1 çocuk annesi Şengül Keleş (45), kayıplara karıştı. Önceki akşam Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde gezen vatandaşlar, kanalda bir kadının hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kadının cesedin Şengül Keleş'e ait olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Boşanma aşamasındaki eşi Y.K. (49) ve üvey oğlu Ö.K. (20), şüphe üzerine gözaltına alındı. Keleş'in ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.