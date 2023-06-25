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    • Yaşam
    • 25.06.2023 20:46
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    • 25.06.2023 20:46
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    Bitlis'te Kurban Bayramı öncesinde üzen haber! Tır devrildi, sürücü ve 150 koyun öldü

    Son dakika haberleri... Kurban Bayramı öncesinde Bitlis'ten üzen haber geldi. Buzlupınar mevkinde TIR'ın devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybederken, taşınan 300 kurbanlık koyundan 150'si öldü.

    AA
    Tır devrildi, sürücü ve 150 koyun öldü

    Kurban Bayramı yaklaşırken yurdun dört bir yanından üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.

    Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

    SÜRÜCÜ VE 150 KOYUN ÖLDÜ
    Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü.

    Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından dorse kesilerek kurtarılırken, hayatını kaybeden sürücü ise otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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        Haberler Yaşam Bitlis'te Kurban Bayramı öncesinde üzen haber! Tır devrildi, sürücü ve 150 koyun öldü
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