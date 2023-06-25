Bitlis'te Kurban Bayramı öncesinde üzen haber! Tır devrildi, sürücü ve 150 koyun öldü

Kurban Bayramı yaklaşırken yurdun dört bir yanından üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.
Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.
SÜRÜCÜ VE 150 KOYUN ÖLDÜ
Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.