Bitlis'te Kurban Bayramı öncesinde üzen haber! Tır devrildi, sürücü ve 150 koyun öldü

Kurban Bayramı yaklaşırken yurdun dört bir yanından üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.