Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı

HASTANEDE DE SALDIRDILAR

Gözaltına alınan şahıslar ile olay yerinde yaralanan polis ekiplerinin tıbbi müdahalelerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesine giden polis ekipleri, gözaltına alınan şahısların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Devlet hastanesinde bulunan polis noktasının camlarını kıran ve kapılarını tekmeleyen şahıslara ilk olarak hastane özel güvenlik birimi müdahale etti.