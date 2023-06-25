LGS'de gurur tablosu! Kimi depremzede kimi ise hiç dershaneye gitmeden şampiyonluğa adını yazdırdı....

ROBERT SENİ BEKLİYOR

562 birincinin çıktığı 2023 LGS şampiyonlarından biri de 6 Şubat'ta meydana gelen depremi İskenderun'da yaşayan Melek Beria Özer oldu. Özer, sınavda tüm soruları doğru yanıtladı. Ağabeyi de 2019'da LGS şampiyonu olan Özer, Robert Kolej'de lise eğitimi alacak... Deprem bölgesi Hatay'da tüm olumsuzluklara rağmen sınavdan büyük başarı ile çıkan Melek Beria Özer, "Bu süreçte aslında ben çalışmalarımı ikiye ayırabilirim biri depremden öncesi biri depremden sonrası olmak üzere. Deprem aslında benim hayatımda çok büyük değişikliklere yol açtı. Depremde pek çok arkadaşımızı kaybetmemiz, o enkazları görmek ve içinde yakınlarınızın yaşadığı evlerin yıkıldığını görmek bizi psikolojik açıdan çok yordu. Ve uzun süre kendimize gelemedik çoğumuz. Ben de bu süreçte umudu kaybetmiştim ama öğretmenlerim ve ailem çok yardımcı oldu. Bütün öğretmenlerime buradan çok teşekkür ederim" dedi.