LGS'de gurur tablosu! Kimi depremzede kimi ise hiç dershaneye gitmeden şampiyonluğa adını yazdırdı....

Küçük yaşta Lösemiye yakalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Caymaz, hem hastalığını yendi hem de 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin yarıştığı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük başarı elde etti. Caymaz "Bu başarıyı yakalamamda yol gösteren tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ve LÖSEV Eğitim Kurumlarında okuduğum için gururluyum" dedi.
ROBERT SENİ BEKLİYOR
562 birincinin çıktığı 2023 LGS şampiyonlarından biri de 6 Şubat'ta meydana gelen depremi İskenderun'da yaşayan Melek Beria Özer oldu. Özer, sınavda tüm soruları doğru yanıtladı. Ağabeyi de 2019'da LGS şampiyonu olan Özer, Robert Kolej'de lise eğitimi alacak... Deprem bölgesi Hatay'da tüm olumsuzluklara rağmen sınavdan büyük başarı ile çıkan Melek Beria Özer, "Bu süreçte aslında ben çalışmalarımı ikiye ayırabilirim biri depremden öncesi biri depremden sonrası olmak üzere. Deprem aslında benim hayatımda çok büyük değişikliklere yol açtı. Depremde pek çok arkadaşımızı kaybetmemiz, o enkazları görmek ve içinde yakınlarınızın yaşadığı evlerin yıkıldığını görmek bizi psikolojik açıdan çok yordu. Ve uzun süre kendimize gelemedik çoğumuz. Ben de bu süreçte umudu kaybetmiştim ama öğretmenlerim ve ailem çok yardımcı oldu. Bütün öğretmenlerime buradan çok teşekkür ederim" dedi.
ELİF BUSE İMKANSIZI BAŞARDI
Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Buse Kemerkaya, dershaneye gitmeden LGS'den 500 tam puan aldı. Kemerkaya, okulda verilen kurs, etüt ve denemelerle çalıştığını, okuldan çıktıktan sonra evde de 3-4 saat çalıştığını söyledi. "Başarıya ulaşmak için kaç saat çalışmak gerekiyor?" sorusuna cevap veren Kemerkaya, "Okulda 2 haftada bir deneme oluyorduk ders çalışan öğrenciler için faydalı oldu. Dershaneye dahi gitmedim, çok mutluyum" dedi.