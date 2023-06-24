CHP'li belediyelerin işçilere zulmü bitmiyor! İzmit Belediyesi de tazminatları vermedi: İşçiler binayı bastı

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT'den emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını bir türlü ödemedi.
İşçilerin tazminatlarını ödeyemeyen Hürriyet, arasa satışı yapmak için yetki istedi fakat söz konusu satış meclisten red oyu aldı. 40 milyonun üzerinde bir tazminat ile burun buruna olan İzmit Belediyesi, ödemelerin 4 taksit halinde yapılacağını ifade etti.
Ancak, Hürriyet verdiği bu sözü de tutmadı. İlk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı. Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi.
Daha sonra ise Belediye binasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca'ya dertlerini anlatmaya çalıştı. Sarıca'nın konuya çözüm bulamaması üzerine bazı işçiler "Size güvenerek borçlandım" diyerek isyan etti. Odada yaşanan gerginliğin ardından Sarıca basın mensuplarına görüntü vermeyerek işçiler ile birebir görüşme yaptı.
İLK SKANDALI DEĞİL!
Hürriyet'in ilk skandalı bu değildi.İsmail Özkol, adlı bir çalışan 13 Eylül 2021'de İzmit Belediyesi'nde çalışırken 'kurumu rencide ettiği ve hırsızlık yaptığı' iddiasıyla Başkan Hürriyet tarafından işten atılmıştı. Özkol, hakkını aramış ve gittiği mahkemelerce tüm suçlamalardan aklanmıştı.