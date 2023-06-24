CHP'li belediyelerin işçilere zulmü bitmiyor! İzmit Belediyesi de tazminatları vermedi: İşçiler binayı bastı

Ancak, Hürriyet verdiği bu sözü de tutmadı. İlk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı. Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi.

Daha sonra ise Belediye binasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca'ya dertlerini anlatmaya çalıştı. Sarıca'nın konuya çözüm bulamaması üzerine bazı işçiler "Size güvenerek borçlandım" diyerek isyan etti. Odada yaşanan gerginliğin ardından Sarıca basın mensuplarına görüntü vermeyerek işçiler ile birebir görüşme yaptı.