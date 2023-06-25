'Dog'ru tercih! Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla köpek otellerine yoğun ilgi...





226 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 225 milyon 548 bin 923 lira devretti. 5 bilenler 244 bin 84 lira, 4 bilenler 3 bin 390 lira, 3 bilenler 237 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.



BERZEG KAYBOLDU

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg (83), geçen ay tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir Gönen'deki evine geldi. Geçen cumartesi sabahı eşiyle kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Berzeg, geri dönmedi. Angela Berzeg, cep telefonunu evde bırakan eşi için kayıp başvurusu yaptı. Ancak Korhan Berzeg'e 8 gündür ulaşılamadı. Çalışmaların sürdüğü açıklandı.



KATLİAM GİBİ KAZA: 6 ÖLÜ

Gaziantep'te bir otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı. Taha Kaçar ve Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan Ebru Sat'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.