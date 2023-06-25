'Dog'ru tercih! Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla köpek otellerine yoğun ilgi...

Beykoz'da 2 dönümlük araziye kurulu 30 köpek kapasiteli köpek otelini işleten köpek eğitmeni Tufan Sakarya, "Ormanda bulup sahiplendiğim köpeğimin eğitimiyle ilgilenirken köpek eğitmenliği eğitimi aldım. 2018'de burayı açtım. Eğitim, konaklama, danışmanlık, kreş ve transfer hizmetleri veriyoruz." dedi. Sakarya, "İhtiyaca göre bir gün kalan da, bir sene kalan da var. Özellikle uzun tatil dönemlerinde insanlar bunu değerlendiriyor. Yazın köpeklerin pansiyon ihtiyacı artıyor. Kışın daha durgun oluyor. Kreş hizmetimizde de köpeğinin evde kalmasını istemeyenler sabah buraya bırakıp akşam alıyorlar" dedi. (Mustafa BAKIRHAN)
SESSİZCE TİTANİK'E GİDİYORUM
Titanik'in enkazına inmek için bindikleri denizaltının patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan 58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding'in son mesajı ortaya çıktı. Harding'in eşi Linda'ya yazdığı mesajda, "Heyecanım çok fazla. Yeni bir keşif yeni bir tutku gibi. Titanik filmine olan hayranlığımı biliyorsun. Şimdi Titanik'le karşılaşma zamanı geliyor. Sessizce ona yaklaşacağım" diye yazdı.
HARRY'NİN LONDRA BİLETİ HAZIR
Prens Harry ile Meghan Markle evliliğinin sayılı günleri kaldı. Çiftin avukatlarının artık mal paylaşımında son detaylara geldiği, önümüzdeki ay da resmi olarak boşanma davası açılacağı belirtildi. Hatta Harry'nin avukatı David Sherborne'un da yakın çevresine, "Londra bileti hazır" dediği iddia edildi.