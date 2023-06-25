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    'Dog'ru tercih! Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla köpek otellerine yoğun ilgi...

    Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte köpek otellerinde de yoğunluk yaşanıyor. Tatile gitmek isteyen köpek sahipleri, yanlarında götüremedikleri köpeklerini köpek otellerine bırakıyor. İşte sizler için derledliğimiz 25 Haziran tarihli yaşam haberleri...

    ’Dog’ru tercih!

    Beykoz'da 2 dönümlük araziye kurulu 30 köpek kapasiteli köpek otelini işleten köpek eğitmeni Tufan Sakarya, "Ormanda bulup sahiplendiğim köpeğimin eğitimiyle ilgilenirken köpek eğitmenliği eğitimi aldım. 2018'de burayı açtım. Eğitim, konaklama, danışmanlık, kreş ve transfer hizmetleri veriyoruz." dedi. Sakarya, "İhtiyaca göre bir gün kalan da, bir sene kalan da var. Özellikle uzun tatil dönemlerinde insanlar bunu değerlendiriyor. Yazın köpeklerin pansiyon ihtiyacı artıyor. Kışın daha durgun oluyor. Kreş hizmetimizde de köpeğinin evde kalmasını istemeyenler sabah buraya bırakıp akşam alıyorlar" dedi. (Mustafa BAKIRHAN)



    SESSİZCE TİTANİK'E GİDİYORUM
    Titanik'in enkazına inmek için bindikleri denizaltının patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan 58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding'in son mesajı ortaya çıktı. Harding'in eşi Linda'ya yazdığı mesajda, "Heyecanım çok fazla. Yeni bir keşif yeni bir tutku gibi. Titanik filmine olan hayranlığımı biliyorsun. Şimdi Titanik'le karşılaşma zamanı geliyor. Sessizce ona yaklaşacağım" diye yazdı.

    HARRY'NİN LONDRA BİLETİ HAZIR
    Prens Harry ile Meghan Markle evliliğinin sayılı günleri kaldı. Çiftin avukatlarının artık mal paylaşımında son detaylara geldiği, önümüzdeki ay da resmi olarak boşanma davası açılacağı belirtildi. Hatta Harry'nin avukatı David Sherborne'un da yakın çevresine, "Londra bileti hazır" dediği iddia edildi.

        UMUTLAR SÜRÜYOR
        Giresun'un Duroğlu beldesinde önceki gece sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Duroğlu beldesi Çağlayan mahallesinde yaşadığı ahşap baraka sel sularına kapılan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları 2. günde devam ediyor. 16 kişilik balık adam ve dalgıç ekipleriyle birlikte AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri de kayıp Coşar'ı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. (Özgür ÖZDEMİR)

        MUSTAFA BOYDAK YAKALANDI
        İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ soruşturması kapsamında aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanarak hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Boydak'ın yerini titiz bir çalışmayla tespit etti. FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu ifade edilen ve "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan aranan Boydak, Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Boydak, yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        GÖNEN'DEN YENi KiTAP
        8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bakanlarından olan Akın Gönen, devlet tecrübelerini içeren bir kitap yazdı. Gönen'in Umutluyum adlı kitabı, raflardaki yerini aldı. Gönen, "Her bölümünün merakla okunacağına inandığım bu kitap, sadece bugünkü okurlar için değil, gelecek kuşaklar için de temel bir kaynak olacaktır" dedi.



            226 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 225 milyon 548 bin 923 lira devretti. 5 bilenler 244 bin 84 lira, 4 bilenler 3 bin 390 lira, 3 bilenler 237 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.


            BERZEG KAYBOLDU
            ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg (83), geçen ay tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir Gönen'deki evine geldi. Geçen cumartesi sabahı eşiyle kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Berzeg, geri dönmedi. Angela Berzeg, cep telefonunu evde bırakan eşi için kayıp başvurusu yaptı. Ancak Korhan Berzeg'e 8 gündür ulaşılamadı. Çalışmaların sürdüğü açıklandı.


            KATLİAM GİBİ KAZA: 6 ÖLÜ
            Gaziantep'te bir otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı. Taha Kaçar ve Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan Ebru Sat'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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            Haberler Yaşam 'Dog'ru tercih! Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla köpek otellerine yoğun ilgi...
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