Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk oluşan Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme kaza! 9 yaralı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 9 kişi yaralandı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.