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    • Yaşam
    • 23.06.2023 17:30
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    • 23.06.2023 17:30
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    Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk oluşan Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme kaza! 9 yaralı

    Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta zincirleme trafik kazası meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Bölgede araç kuyruğu oluşurken trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: 9 yaralı!

    Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.

    Hendek ilçesi Kalayık mevkisi Ankara istikametinde, cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 9 kişi yaralandı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk oluşan Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme kaza! 9 yaralı
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