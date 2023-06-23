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    Ordu Ünye Limanı Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor!

    Rusya-Gürcistan-Türkiye arasında deniz ticaret ve taşımacılığında önemli rol almaya hazırlanan Ünye Limanı, Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor.

    Üçü bir arada

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daha önce küçük çaplı taşımacılık yapılan Ünye Limanı'nı, ulusal ve uluslararası konteyner ve turizm Limanı haline getireceği sözünü yerine getirdi. Başkan Güler'in çalışmaları ile Ünye Limanı Ro-Ro deniz taşımacılığı, Konteyner ithalat-ihracat ve kruvaziyer deniz turizmiyle adından söz ettiriyor.

    Başkan Güler'in başlattığı çalışmalar kapsamında derinliği arttırılan ve ek rıhtım yapılan Ünye Limanı, gerek Karadeniz-Akdeniz yoluna yakınlığı gerekse Karadeniz'in etrafındaki 6 ülkeye komşu olması sebebiyle bölgenin en önemli ve stratejik deniz ticaret alanı konumuna geldi. Çalışmaların ilk etabının tamamlanmasıyla Ünye Limanı'ndan ilk olarak yüksek tonajlı tırlarını taşıyan Ro-Ro seferi gerçekleştirildi.

    ORDU TARİHİNDE İLK KEZ KRUVAİZYER GEMİLERİ GELDİ
    2022 yılı Eylül ayında Rusya'ya yapılan ve Ordu için tarihi bir gün olarak nitelendirilen bu ilk sefer kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Ro-Ro seferleri halen devam ediyor. Ro-Ro seferlerinin başladığı Ünye Limanı'nda Başkan Güler'in girişimleri ile bir sürpriz daha yaşandı. Bu sürpriz, bünyesinde yüzlerce turistin bulunduğu kruvaziyer gemileri oldu. Aralık ayından itibaren Ünye Limanı'nda demirleyen kruvaziyer gemilerindeki turistler Ordu'da konaklayarak turizme de önemli katkı sağladı.

    KONTEYNER GEMİLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI
    Ünye Limanı'nda hareketlilik biran olsun azalmadı. Liman, Ro-Ro ve kruvaziyer gemilerine ek olarak şimdi ise konteyner gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı. Rusya'nın Soçi, Gürcistan'ın Poti limanından hareket eden konteyner gemisi Ordu'nun Ünye Limanı'na gelerek yüklerini boşalttı. Ordu- Gürcistan-Rusya arasında devam eden deniz ihracat çalışmaları kesintisiz sürüyor. Konteyner gemileri vasıtası artık çeşitli alanlardaki ürünlerin ihracat ve ithalatı gerçekleştiriliyor. Konteyner gemilerinin de eklenmesi ile Ünye Limanı bölgede adından sıkça söz ettiriyor.



    BOZTEPE'YE ŞİMDİ ÇIKMALI
    Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonunda yenilenen yüzüyle turistlerin ilgi odağı olan Boztepe, adeta 'Ordu'nun misafir odası' oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve şehrin önemli turizm cazibe mekânlarından biri olan Boztepe, modern ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeyle bambaşka bir görünüm kazandı.

    Yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Boztepe'de hayata geçirilen çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar, "Burası Ordu'nun göz bebeği. Yapılan hizmetler her yönüyle çok güzel olmuş. Çalışmalar Boztepe'nin de çehresini değiştirmiş ve Ordu'ya yakışır bir hal almıştır. Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkesi Ordu'muzun güzelliklerini gelip görmeye davet ediyoruz" diye konuştular. 7 metre genişliğinde ve 450 metrelik hat üzerinde uygulanan Boztepe Satış Birimleri ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında oluşturulan 27 satış büfesi hizmete alındı.



        ORDU'NUN AÇIK AVM'Sİ
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in imzasını taşıyan Sırrıpaşa Caddesi vatandan takdirini topluyor. Altınordu ilçesinde bulunan ve halk arasında fidangör olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesi Başkan Güler'in talimatıyla başlatılan çalışmalarla rengarenk, modern bir görünüme kavuştu. Alt yapısı sil baştan yenilenen caddede cephe ve zemin iyileştirme projesi kapsamında 98 binanın dış cephesi yenilendiği gibi zemine de doğal taş döşemesi yapılarak caddenin silueti değiştirildi.

        Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu'ya aynı zamanda açık bir AVM kazandırmış olduk. İlimize hayırlı olsun" dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken ve ilgi uyandıran cadde, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar, "Burada çok ciddi emek harcanarak ortaya güzel çalışma çıkarıldı. Eskiden hayatın durma noktasına geldiği cadde yapılan çalışmayla yeniden canlılık kazandı. Cadde, gelen turistlerin de kısa sürede ilgisini topladı. Başkanımız üzerine düşeni yaptı şimdi sıra vatandaşlar olarak bizlerin yapılan işe sahip çıkmamıza geldi. Kendilerine ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular. 19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5.500 m² alanda uygulanan proje kapsamında zemin doğal taşla döşendi, bina cepheleri farklı renklerle boyanırken, iş yerlerinin cepheleri de mermerle döşendi.



        ÜRETİCİNİN GÖZÜ AYDIN LİSANSLI DEPO İNŞAATI BAŞLADI
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 6 ay önce çalışmalara başladıklarını açıkladığı lisanslı depo için ilk kazma vuruldu. Ordu fındık sektöründe yıllardır dillendirilmesine rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığı lisanslı depo sorunu çözülüyor.

        Göreve başladığı günden bu yana fındık alanında önemli çalışmalara imza atan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın Tarım Bakanlarını Ordu'da bir araya getirerek ortak deklarasyon imzalanmasını sağlayan, fındık hasadında işçi sorununu çözen, Fındık Verimliliği (FİNVER) projesiyle bahçelerdeki verimi arttıran, Kibele adıyla fındık markası ortaya çıkaran Başkan Güler, fındık fiyatlarını olumsuz etkilemeye ve sektörde tekel olmaya çalışan bir İtalyan firmasını da Rekabet Kurumu'nu harekete geçirerek soruşturma açılmasını sağladı.

        Başkan Güler, şimdi de lisanslı depo sorununa el attı. Başkan Güler'in talimatıyla 6 ay önce çalışmalarına başlanan ve bürokratik aşamaları çözümlenen lisanslı deponun inşaat çalışmaları da başladı. Altınordu'nun Karaağaç Mahallesi'nde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi içerisinde inşa edilecek lisanslı deponun inşaat alanı düzenleme ve hafriyat çalışmaları devam ediyor.

        YENİ DÖNEM
        Lisanslı depo ile fındığın daha da değer kazanacağını aktaran ve 'fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız' diyen Başkan Güler: "Lisanslı depoculuk için şirketimizi kurduk. Yerini belirledik. Yeni Organize Sanayi Bölgesi için Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde satın aldığımız arsa içerisinde 36 dönüm üzerinde 14 bin metrekarelik inşaat alanında lisanlı depoyu hayata geçiriyoruz. 35 silodan (fındık depo tankı) oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize açacağız. Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya 'emaneten' indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız"

        SON TEKNOLOJİ
        Ordu Büyükşehir Belediyesi uhdesinde inşa edilecek olan 20 bin ton fındık kapasiteli lisanslı depo son teknoloji ile donatılacak. Fındığın en iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan depoda; çelik silo yükleme bunkerleri ve besleme istasyonları, fındık tankları, fındık temizleme ekipmanları, fındık numune alma ve analiz ekipmanları, elektronik fındık tartım kantarları, fındık beslemesi sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, fındık boşaltılmasını sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, lisanslı depoculuk yazılımı ve ekipmanları, barkod sistemi ve ekipmanları, jüt çuval ve bigbag çuval paketleme ekipmanları, azot jeneratörleri ve ekipmanları, kabinli dizel jeneratör ve ekipmanları ile sıcaklık görüntüleme sistemleri yer alacak.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Ordu Ünye Limanı Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor!
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