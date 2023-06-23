Ordu Ünye Limanı Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daha önce küçük çaplı taşımacılık yapılan Ünye Limanı'nı, ulusal ve uluslararası konteyner ve turizm Limanı haline getireceği sözünü yerine getirdi. Başkan Güler'in çalışmaları ile Ünye Limanı Ro-Ro deniz taşımacılığı, Konteyner ithalat-ihracat ve kruvaziyer deniz turizmiyle adından söz ettiriyor.
Başkan Güler'in başlattığı çalışmalar kapsamında derinliği arttırılan ve ek rıhtım yapılan Ünye Limanı, gerek Karadeniz-Akdeniz yoluna yakınlığı gerekse Karadeniz'in etrafındaki 6 ülkeye komşu olması sebebiyle bölgenin en önemli ve stratejik deniz ticaret alanı konumuna geldi. Çalışmaların ilk etabının tamamlanmasıyla Ünye Limanı'ndan ilk olarak yüksek tonajlı tırlarını taşıyan Ro-Ro seferi gerçekleştirildi.
ORDU TARİHİNDE İLK KEZ KRUVAİZYER GEMİLERİ GELDİ
2022 yılı Eylül ayında Rusya'ya yapılan ve Ordu için tarihi bir gün olarak nitelendirilen bu ilk sefer kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Ro-Ro seferleri halen devam ediyor. Ro-Ro seferlerinin başladığı Ünye Limanı'nda Başkan Güler'in girişimleri ile bir sürpriz daha yaşandı. Bu sürpriz, bünyesinde yüzlerce turistin bulunduğu kruvaziyer gemileri oldu. Aralık ayından itibaren Ünye Limanı'nda demirleyen kruvaziyer gemilerindeki turistler Ordu'da konaklayarak turizme de önemli katkı sağladı.
KONTEYNER GEMİLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI
Ünye Limanı'nda hareketlilik biran olsun azalmadı. Liman, Ro-Ro ve kruvaziyer gemilerine ek olarak şimdi ise konteyner gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı. Rusya'nın Soçi, Gürcistan'ın Poti limanından hareket eden konteyner gemisi Ordu'nun Ünye Limanı'na gelerek yüklerini boşalttı. Ordu- Gürcistan-Rusya arasında devam eden deniz ihracat çalışmaları kesintisiz sürüyor. Konteyner gemileri vasıtası artık çeşitli alanlardaki ürünlerin ihracat ve ithalatı gerçekleştiriliyor. Konteyner gemilerinin de eklenmesi ile Ünye Limanı bölgede adından sıkça söz ettiriyor.
BOZTEPE'YE ŞİMDİ ÇIKMALI
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonunda yenilenen yüzüyle turistlerin ilgi odağı olan Boztepe, adeta 'Ordu'nun misafir odası' oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve şehrin önemli turizm cazibe mekânlarından biri olan Boztepe, modern ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeyle bambaşka bir görünüm kazandı.
Yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Boztepe'de hayata geçirilen çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar, "Burası Ordu'nun göz bebeği. Yapılan hizmetler her yönüyle çok güzel olmuş. Çalışmalar Boztepe'nin de çehresini değiştirmiş ve Ordu'ya yakışır bir hal almıştır. Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkesi Ordu'muzun güzelliklerini gelip görmeye davet ediyoruz" diye konuştular. 7 metre genişliğinde ve 450 metrelik hat üzerinde uygulanan Boztepe Satış Birimleri ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında oluşturulan 27 satış büfesi hizmete alındı.