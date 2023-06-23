Ordu Ünye Limanı Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daha önce küçük çaplı taşımacılık yapılan Ünye Limanı'nı, ulusal ve uluslararası konteyner ve turizm Limanı haline getireceği sözünü yerine getirdi. Başkan Güler'in çalışmaları ile Ünye Limanı Ro-Ro deniz taşımacılığı, Konteyner ithalat-ihracat ve kruvaziyer deniz turizmiyle adından söz ettiriyor.

Başkan Güler'in başlattığı çalışmalar kapsamında derinliği arttırılan ve ek rıhtım yapılan Ünye Limanı, gerek Karadeniz-Akdeniz yoluna yakınlığı gerekse Karadeniz'in etrafındaki 6 ülkeye komşu olması sebebiyle bölgenin en önemli ve stratejik deniz ticaret alanı konumuna geldi. Çalışmaların ilk etabının tamamlanmasıyla Ünye Limanı'ndan ilk olarak yüksek tonajlı tırlarını taşıyan Ro-Ro seferi gerçekleştirildi.