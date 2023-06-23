"İmkansız" denileni başardı! Miami'deki Türk doktor mucizeye imza attı





OPERASYON 140

Bartın'da 14 Ekim 2022'de maden kazası meydana geldi. İzzet Ak, yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan sonra 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan Ak, dün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Ben de amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.