"İmkansız" denileni başardı! Miami'deki Türk doktor mucizeye imza attı

ABD'nin Miami kentinde yaşayan N.L. adlı çocuk, 25 haftalıkken hayata gözlerini açtı. 2 yaşında karaciğer kanserine yakalandı. Kemoterapi uygulandı. ABD'li doktorlar "Nakil imkansız... Organ nakli yapılırsa ölür" açıklamasını yaptı. Ancak Holtz Çocuk Hastanesi'de organ nakli cerrahı olan Türk doktor Akın Tekin, inanılmazı başardı. Karaciğer nakli yapıp N.'yi kurtardı. Küçük çocuğun ailesi,"Bebeğimizin hayatını Doktor Akın'a borçluyuz. O olmasaydı yavrumuz ölecekti" açıklamasını yaptı.
'CAR'TOLU
İzmir'de Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 650 kilogramı bulan "Vartolu" isimli dana 260 bin TL'den satıldı. Ağrı'dan gelen hayvan satıcısı Ahmet Mercan, "Bu danamız simentel cinsinde bin 650 kilogram değerinde adı Vartolu... Tam 260 bin TL'ye yani araba fiyatına sattık. Etli butlu dana ve Ege Bölgesi'nde böyle dana yok" ifadesini kullandı.
EN BABA DAVA
İstanbul'da şarkıcı Seçil Çiftçi, sevgilisi Semih Sevim'i öldürüp ormana attı. İddiaya göre babasından yardım aldı. Dün hakim karşısına çıktı. "Kurtulamadım. Ne yaptıysam yakamdan düşmedi. Orada ya ona, ya bana bir şey olacaktı. Can havliyle davrandım" ifadesini kullandı. Baba Cemal Çifti "Ben olayı görmedim. Babalık duygularına yenildim" açıklamasını yaptı. Serbest bırakıldı. Müebbetle yargılanan Seçil Çiftçi ise "Seni böyle bir şeye karıştırdığım için özür dilerim babacığım" diyerek ağladı.
İHANET ÖZRÜ...
Paris Saint- Germain'in yıldızı Neymar, hamile sevgilisi Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti. Sosyal medyadan özür diledi. Şunları söyledi: Özel bir mesele halka açık hale gelmişse, özür de halka açık olmalıdır. Sensizliği hayal bile edemem. Bilmiyorum, belki işe yaramayabilir ama ne olur beni affet. Her zaman biz... Seni seviyorum. Lütfen beni affet...