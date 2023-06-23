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    "İmkansız" denileni başardı! Miami'deki Türk doktor mucizeye imza attı

    Miami’de organ nakli cerrahı olan Akın Tekin, bir mucizeye imza attı. “İmkansız” denileni başardı. 2 yaşındaki çocuğa karaciğer nakli yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Canım ciğerim

    ABD'nin Miami kentinde yaşayan N.L. adlı çocuk, 25 haftalıkken hayata gözlerini açtı. 2 yaşında karaciğer kanserine yakalandı. Kemoterapi uygulandı. ABD'li doktorlar "Nakil imkansız... Organ nakli yapılırsa ölür" açıklamasını yaptı. Ancak Holtz Çocuk Hastanesi'de organ nakli cerrahı olan Türk doktor Akın Tekin, inanılmazı başardı. Karaciğer nakli yapıp N.'yi kurtardı. Küçük çocuğun ailesi,"Bebeğimizin hayatını Doktor Akın'a borçluyuz. O olmasaydı yavrumuz ölecekti" açıklamasını yaptı.

    'CAR'TOLU
    İzmir'de Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 650 kilogramı bulan "Vartolu" isimli dana 260 bin TL'den satıldı. Ağrı'dan gelen hayvan satıcısı Ahmet Mercan, "Bu danamız simentel cinsinde bin 650 kilogram değerinde adı Vartolu... Tam 260 bin TL'ye yani araba fiyatına sattık. Etli butlu dana ve Ege Bölgesi'nde böyle dana yok" ifadesini kullandı.



    EN BABA DAVA
    İstanbul'da şarkıcı Seçil Çiftçi, sevgilisi Semih Sevim'i öldürüp ormana attı. İddiaya göre babasından yardım aldı. Dün hakim karşısına çıktı. "Kurtulamadım. Ne yaptıysam yakamdan düşmedi. Orada ya ona, ya bana bir şey olacaktı. Can havliyle davrandım" ifadesini kullandı. Baba Cemal Çifti "Ben olayı görmedim. Babalık duygularına yenildim" açıklamasını yaptı. Serbest bırakıldı. Müebbetle yargılanan Seçil Çiftçi ise "Seni böyle bir şeye karıştırdığım için özür dilerim babacığım" diyerek ağladı.



    İHANET ÖZRÜ...
    Paris Saint- Germain'in yıldızı Neymar, hamile sevgilisi Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti. Sosyal medyadan özür diledi. Şunları söyledi: Özel bir mesele halka açık hale gelmişse, özür de halka açık olmalıdır. Sensizliği hayal bile edemem. Bilmiyorum, belki işe yaramayabilir ama ne olur beni affet. Her zaman biz... Seni seviyorum. Lütfen beni affet...



        OPERASYON 140
        Bartın'da 14 Ekim 2022'de maden kazası meydana geldi. İzzet Ak, yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan sonra 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan Ak, dün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

        Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Ben de amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



        ACI KADER!
        Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde seyir halinde olan Ahmet Enes Köse, kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Araç demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı'na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybetti. Sürücü ile Zeynep Yiğit (20) ve Ayşe Begisi (22), yaralandı.

        Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Bayram ve Kurnaz'ın, depremin vurduğu memleketleri Gaziantep ve Malatya'dan nakille geldikleri Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdürdüğü ve yeni mezun oldukları ortaya çıktı. İkilinin mezuniyet sonrası memleketlerine gitme hazırlığında olduğu, Artvin'de katıldıkları düğün sonrası dönüş yolunda kaza geçirdikleri anlaşıldı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nde de aynı sınıfta arkadaş olan Bayram ve Kurnaz'ın cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrası memleketlerine uğurlandı.



            DEDEKTİF KARGA!
            İstanbul Eyüpsultan'da esrarengiz bir olay yaşandı. Bir karga, Büyükşehir Belediyesi'ne ait benzin istasyonunda görevli güvenlik elemanı Hayrettin Doğan'ın önüne kesik bir insana ait işaret ve baş parmağı bıraktı. Doğan, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı polis ekiplerine anlattı. Yaşanan gelişme sonrası olay yerine gelen ekipler, cinayet soruşturması başlattı. Yapılan incelemede baş parmağın bir ayağa, serçe parmağın ise bir ele ait olduğu anlaşıldı. Parmaklar daha sonra DNA analizi için Adli Tıp Kurumu'na yollandı.

            ÖLÜME YOL'TAŞ'!
            Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan (28), Ankara'da yaşayan babaannesini ziyarete gitti. İstanbul'a dönüşe geçti. Ancak, karşı şeritten bir aracın fırlattığı taş, otomobiline geldi. Camı kırıp içeri girdi. Doğan, oracıkta can verdi.



            40 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 40 milyon 17 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 373'er, 4 bilenler 953'er 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

            MÜŞTERİ İŞLERİ!
            Çeşme'de bir kafe, sosyal medyada ilan verdi. "Dublör müşteri arıyorum" dedi. Vedat Milor da bunu paylaşıp yine gündemi değiştirdi: Sektörde sahte yiyecekten sonra fake müşteri de gördük!

            OTELE DOLANDI
            Konya'da İbrahim Öztapan piyasayı milyonlarca lira dolandırdı. 6 bin TL'lik Kral Dairesi'nde yakalandı.

            MEGA ALARM
            İstanbul'daki barajlardaki su miktarı aşırı derecede azaldı. Doluluk oranı yüzde 50'nin altında kaldı.

            PİŞMAN DEĞİLMİŞ!
            İzmir'deki 4 kişinin parçalara ayrılıp, derin dondurucuya konulduğu vahşette Türkmen katil Saparmurat Haliyev, bir bardak su istedikten sonra cinayeti baştan sona kadar anlattı. Haliyev, "Pişman değilim. Sevgilim Gülkamar Hanimova'nın davranışları değiştiği için onu defalarca uyardım. "Beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim" dedim. Şüphelendim. Öldürdüm." dedi. Tutuklandı.
            Ceyhan TORLAK

            500 BİN LİRALIK VURGUN
            İstanbul Başakşehir'de Halil A, 30 yaşındaki Z.T. adlı kadını aradı. Kendisini polis olarak tanıtarak kadına banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini anlattı. 500 bin lirasını çekip kayıplara karıştı. Dolandırılan kadın, soluğu karakolda aldı. İhbarı üzerine adresi tespit edilen Halil A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, mağdurun teşhisinin ardından tutuklandı.
            Yunus Emre KAVAK

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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam "İmkansız" denileni başardı! Miami'deki Türk doktor mucizeye imza attı
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