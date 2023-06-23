Kastamonu'da trafiğe kapatılan yol açıldı! Heyelan nedeniyle 300 metre kaymıştı

Atıcı, Ezine Çayı üzerine inşa edilen biriktirme barajlarının (tersip bendi) ilçeyi koruduğunu vurgulayarak, "11 Ağustos sadece bir sel afeti değildi, aynı zamanda rüsubat baskınıydı. Dere hattını dolduran yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat devletimiz tarafından temizletildi." dedi.

Dere üzerine 26 biriktirme barajı yapılmasının planlandığına dikkati çeken Atıcı, "Şu ana kadar 9'u inşa edildi. Düşünün, Sakızcılar-Kestanesökü hattında bir dağ kopmuş gelmiş. Tersip bentleri olmasa rüsubat ilçe merkezine girecekti. Bu bentler malzemeleri tuttu ve ilçe merkezinde herhangi bir taşkın ile can ve mal kaybına neden olmadı." diye konuştu.

DSİ'nin biriktirme barajı ve tarak sistemlerini yapmasının bölgedeki heyelanların can kaybına sebep olmasının önüne geçtiğine işaret eden Atıcı, "Bozkurt halkımız bir sınavı atlattı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen Bozkurt'un güvenilir olduğunu vatandaşımız kalben hissetti." açıklamasında bulundu.