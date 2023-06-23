Dünyanın konuştuğu Türk! Harvard'da Fizik doktorası yapan Furkan Öztürk'e Nobel ödüllü bilim insanları bile şaştı: Bu Türk, çığır açıcı

Bilim dünyası şokta! Çünkü Furkan Öztürk, Harvard'da bir ilki başardı. Canlıların, neden "ayna görüntüsünde", yani tıpkı sol ve sağ el gibi simetrik şekilde oluştuğunu kanıtladı! Bu da "çığır açıcı keşif" olarak yorumlandı.



Science ve Nature gibi prestijli dergiler, manşet yaptı. Birçok akademisyen arayıp tebrik yağdırdı. Nobelli Jack Szostak, aranan cevapların bulunduğu nu anlattı. Biyolog Matthew Meselson da ayakta alkışladı: Sonunda çözümü gördüm!

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve şu anda Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan Furkan Öztürk, dünya üzerinde yaşamın nasıl oluştuğunu araştırdı. Hücreler arasındaki fiziksel bağı ve simetriyi ortaya çıkardı.

Canlıların neden "ayna görüntüsünde" yani tıpkı sol ve sağ el gibi simetrik şekilde oluştuğunu kanıtladı. Hücrenin yapı taşı olan, genetik kodlarını taşıyan DNA'nın nasıl RNA'ya dönüştüğünü ispatladı. Çığır açıcı bu keşifle tüm dünyayı salladı. Şu ifadeleri kullandı:





Araştırmam yaşamın kökenine dair önemli, ancak karanlıkta kalmış bir problem üzerine. Bu problemin ismi homokiralite yani yaşamı oluşturan moleküllerin sağ veya sol elli olma durumu... Bizim aradığımız şey, kiral simetriyi, yani ayna simetrisini kırabilecek fiziksel bir etkileşimdi.