Üsküdar'da sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar! O kedi ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Üsküdar'da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.Kedinin zor durumdaki görüntüsünü paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcısı, hayvanın bulunarak bu durumdan kurtulması için seferber oldu. Dün paylaşılan görüntüdeki kedinin, Üsküdar ilçesi sınırlarında olduğu bilgisi üzerine Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, akşam saatlerinde kediyi Burhaniye Mahallesi'nde bularak, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Üzerindeki ağda bantlarından tamamen kurtarılan kedi, tedaviye alındı.
KEDİYE İŞKENCE YAPMIŞLAR
Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, kedinin durumunu "Ağda bantlarıyla kedinin üzerine işkencevari bir operasyon yapmış birileri." şeklinde ifade etti.
Olay Üsküdar bölgesinde yaşandığı için sosyal medyada belediye başkanı ve veteriner işleri müdürlüğünü etiketleyerek paylaşımlar yapıldığını anlatan Uzunali, şöyle konuştu:
"Kedinin bu halini gördükten sonra başkanımızın talimatıyla araştırmaya başladık. Binlerce tweet atılmıştı. Bu binlerce tweetin içerisini taradık ve bir tanesinde bir sokak isminin geçtiğini gördük. Burhaniye Mahallesi'ndeki sokak ismini görünce, ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik ve Nuri Bey Sokak civarında üç sokak ileri, üç sokak geri olacak şekilde geniş bir alanda aramaya başladık. Ekiplerimiz akşam üzeri kedinin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Daha sonra gidip arkadaşlarımız kediyi sakin bir şekilde bulunduğu yerden alıp kliniğimize getirdi."