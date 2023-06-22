Üsküdar'da sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar! O kedi ile ilgili yeni gelişme

"Kedinin bu halini gördükten sonra başkanımızın talimatıyla araştırmaya başladık. Binlerce tweet atılmıştı. Bu binlerce tweetin içerisini taradık ve bir tanesinde bir sokak isminin geçtiğini gördük. Burhaniye Mahallesi'ndeki sokak ismini görünce, ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik ve Nuri Bey Sokak civarında üç sokak ileri, üç sokak geri olacak şekilde geniş bir alanda aramaya başladık. Ekiplerimiz akşam üzeri kedinin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Daha sonra gidip arkadaşlarımız kediyi sakin bir şekilde bulunduğu yerden alıp kliniğimize getirdi."