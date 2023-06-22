İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranları kritik seviyede: Keçiler otlamaya başladı

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.