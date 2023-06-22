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    • Yaşam
    • 22.06.2023 13:56
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    • 22.06.2023 13:56
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    İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranları kritik seviyede: Keçiler otlamaya başladı

    Yağışların azalması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'daki Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'lere indi. Önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Barajlar alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları hızla düşmeye başladı.

    İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak açıklandı. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olması, dikkatlerden kaçmadı.

    İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

        BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR
        İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.

        ALİBEYKÖY BARAJINDA KEÇİLER OTLUYOR!
        İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25.62 olarak ölçüldü.

        Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

            İKİ BARAJ KURUDU
            İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti.İstanbul'un en önemli barajlarından Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.

            İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
            ---------------
            Alibeyköy barajı Yüzde 25.62
            Büyükçekmece Yüzde 28.92
            Darlık Yüzde 62.01
            Elmalı Yüzde 38.11


            Istrancalar Yüzde 28.9
            Kazandere Yüzde 3.62
            Ömerli Yüzde 76.7
            Papuçdere Yüzde 3.35
            Sazlıdere Yüzde 29.38
            Terkos Yüzde 37.89

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