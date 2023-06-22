İstanbul'da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu: Polis ekipleri cinayet soruşturması başlattı

DÜŞEN PARMAKLAR İNSANA AİT

Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de ortaya çıktı.Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği'nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi.