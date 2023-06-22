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    • Yaşam
    • 22.06.2023 10:51
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    • 22.06.2023 10:51
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    İstanbul'da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu: Polis ekipleri cinayet soruşturması başlattı

    İstanbul Eyüpsultan’da kan donduran bir olay yaşandı. Bir karga, akaryakıt istasyonunda görevli güvenlikçi Hayrettin Doğan’ın önüne konarak bir insan ayağına ait işaret ve baş parmağı bırakıp uçtu. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı.Cinayet şüphesinin de değerlendirildiği olayda polis parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı.

    takvim.com.tr
    Karga ağzında kesik insan parmakları getirdi

    İstanbul Eyüpsultan'da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu.

    ÖNÜNE KESİK PARMAKLAR DÜŞTÜ
    Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu. Konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan'ın önüne bıraktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı.

    DÜŞEN PARMAKLAR İNSANA AİT
    Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de ortaya çıktı.Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği'nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi.

        KARGANIN GELİŞ İSTİKAMETİ ARAŞTIRILIYOR
        Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı.Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi.

        'BİRİ ŞAKA YAPIYOR SANDIK'
        İstasyondaki güvenlikçiler, "Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk" diye konuştular.

        CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
        Polis yaşanan gelişme sonrası cinayet soruşturması başlattı. Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele aitti.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu: Polis ekipleri cinayet soruşturması başlattı
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