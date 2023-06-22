İstanbul'da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu: Polis ekipleri cinayet soruşturması başlattı

İstanbul Eyüpsultan'da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu.
ÖNÜNE KESİK PARMAKLAR DÜŞTÜ
Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu. Konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan'ın önüne bıraktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı.
DÜŞEN PARMAKLAR İNSANA AİT
Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de ortaya çıktı.Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği'nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi.