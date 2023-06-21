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    • Yaşam
    • 21.06.2023 11:30
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    • 21.06.2023 11:30
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    Konya'da korkunç işkence olayı! Demet Aydın'ın kaçırılıp rezidansa işkence edildiği davada sanıklara istenen ceza belli oldu

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta kan donduran işkence olayı yaşanmıştı. Demet Aydın (21)'ın saçlarını kesip, vücudunda sigara söndürerek işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat Demirci (41) ile nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) için savcı, 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

    takvim.com.tr
    Rezidansta korkunç işkence! Sanıklara 32 yıl ceza istemi

    Her satırı korkunç her detayı dehşete düşürdü! Olay 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

    Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'a saatlerce işkence yaptı.

    ELLERİ ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLANMIŞ
    Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü.

        Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

        COPLA İŞKENCE EDECEKTİ VAZGEÇTİ
        İki kadının bir süre sonra bağladıkları ipleri çözdüklerini belirten Aydın, kendisine copla işkence edilmek istendiğini belirterek şunları söyledi: ''Ben çırpınıyordum. Sanık Tuğba, bakire olduğumu söyledi. Ancak, 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonra sanık Sara, paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. Diğer ikisi de bu sopalarla bana vurdular. Hatta Sara bana vururken, sopa Tuğba'nın burnuna geldi. Kanamasına neden oldu. Buna sinirlenip beni yine dövdüler. Sonra telefonla Murat'ı çağırdılar. Sara, Murat'a 'Sen Demet'e asılmışsın' dedi. Murat, bunu inkar etti. Sonra Sara eline makas aldı. Tuğba bıçak gibi bir cisim aldı. Her ikisi de saçımı kestiler. Öncesinde Sara, ağzıma bir bez soktu. Bu nedenle bağıramadım. Sonra ağzımdaki bu bezi çıkardılar.''

        'VÜCUDUMA SİGARA BASTI'
        Vücudunu sigarayla yaktıklarını öne süren Demet Aydın, ''Tuğba, beni Sara'nın ayaklarına doğru itti. Zorlamaları nedeniyle üç kez ayaklarını öptüm. Daha sonra elimi çözdüler. Sanık Sara, bana sigara bastı. Bunu yaparken sanık Tuğba, ellerimi tutuyordu. Murat tepkisiz bir şekilde onları izliyordu. Ben bu aşamadan sonra çalıştığım yere nasıl döndüm ve devamında ne olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

        İDDİANAMEDE 3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTEMİ
        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın'a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        3 KİŞİ TAHLİYE OLDU
        Mahkeme heyeti 3'üncü duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demet Aydın, avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu ile sanıkların avukatları katıldı.

        HER SANIK İÇİN 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI
        Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6'şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6'şar ay hapis cezası istedi.Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları ve kararını vermek için duruşmayı erteledi.

        SANIKLARA DİĞER İŞKENCE DAVASINDAN HAPİS CEZASI
        Sanıklar, Merve Kaya'ya yönelik eyleminden dolayı yargılandığı davada ise hapis cezası aldı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

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        Haberler Yaşam Konya'da korkunç işkence olayı! Demet Aydın'ın kaçırılıp rezidansa işkence edildiği davada sanıklara istenen ceza belli oldu
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