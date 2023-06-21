Konya'da korkunç işkence olayı! Demet Aydın'ın kaçırılıp rezidansa işkence edildiği davada sanıklara istenen ceza belli oldu

COPLA İŞKENCE EDECEKTİ VAZGEÇTİ

İki kadının bir süre sonra bağladıkları ipleri çözdüklerini belirten Aydın, kendisine copla işkence edilmek istendiğini belirterek şunları söyledi: ''Ben çırpınıyordum. Sanık Tuğba, bakire olduğumu söyledi. Ancak, 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonra sanık Sara, paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. Diğer ikisi de bu sopalarla bana vurdular. Hatta Sara bana vururken, sopa Tuğba'nın burnuna geldi. Kanamasına neden oldu. Buna sinirlenip beni yine dövdüler. Sonra telefonla Murat'ı çağırdılar. Sara, Murat'a 'Sen Demet'e asılmışsın' dedi. Murat, bunu inkar etti. Sonra Sara eline makas aldı. Tuğba bıçak gibi bir cisim aldı. Her ikisi de saçımı kestiler. Öncesinde Sara, ağzıma bir bez soktu. Bu nedenle bağıramadım. Sonra ağzımdaki bu bezi çıkardılar.''

'VÜCUDUMA SİGARA BASTI'

Vücudunu sigarayla yaktıklarını öne süren Demet Aydın, ''Tuğba, beni Sara'nın ayaklarına doğru itti. Zorlamaları nedeniyle üç kez ayaklarını öptüm. Daha sonra elimi çözdüler. Sanık Sara, bana sigara bastı. Bunu yaparken sanık Tuğba, ellerimi tutuyordu. Murat tepkisiz bir şekilde onları izliyordu. Ben bu aşamadan sonra çalıştığım yere nasıl döndüm ve devamında ne olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

İDDİANAMEDE 3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın'a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

3 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti 3'üncü duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demet Aydın, avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu ile sanıkların avukatları katıldı.

HER SANIK İÇİN 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6'şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6'şar ay hapis cezası istedi.Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları ve kararını vermek için duruşmayı erteledi.

SANIKLARA DİĞER İŞKENCE DAVASINDAN HAPİS CEZASI

Sanıklar, Merve Kaya'ya yönelik eyleminden dolayı yargılandığı davada ise hapis cezası aldı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.