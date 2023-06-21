O kişilerin IQ'su 150 çıkıyor! Zekasına güvenenler zamanınız başladı! 5 saniyede çocuğun gerçek babasını bulabilene helal olsun!

Bu resimli bulmacada, göreviniz çocuğun babasının kim olduğunu 5 saniye içinde söylemek. Eğer 5 saniyede çocuğun babasının kim odluğunu bulabilirsen zeka seviyenle gurur duyabilirsin. Bu bulmacayı babaların daha iyi çözebileceğine inanıyoruz. Süreniz başladı! Peki, çocuğun babası kim? İşte cevap...