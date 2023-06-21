Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı

2 ÖLÜ 20 YARALI

Olay yerine giden ekipler, tır sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6'sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.