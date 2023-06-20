Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı

"AFET BİR ANDA GELDİ"

Perşembe Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük ise gerekli ilgililer ile görüştüklerini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Kütük, "Şu anda suların tahliyesi yapılıyor. Ekiplerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Büyük bir afat, bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu ve eşyaları tamamıyla hasar gördü. Su yüksekliği yarım metreye ulaştı. Aileyi komşular misafir ettiler" şeklinde konuştu.