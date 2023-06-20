Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı

Ordu'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
İl genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Sağanak yağışlar nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı noktalarda hasar oluştu, tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi ve dere taşkınları yaşandı.
Su baskınları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı.