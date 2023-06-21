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    • Yaşam
    • 21.06.2023 09:43
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    • 21.06.2023 09:56
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor

    Son dakika hava durumu haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, 10 il için kuvvetli gök gürültüsü alarmı verilirken vatandaşlara da sel ve dolu konusunda uyarılar yapıldı. Peki kuvvetli yağış yurdun hangi bölgelerinde bekleniyor? Ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu haberinin detayları…

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
    Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

        10 İL İÇİN KRİTİK UYARI

        Meteoroloji, tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray için sağanak uyarısı yapıldı.

        SÜPER EL NİNO GELİYOR!
        Havaforum sosyal medya hesabında ise hava durumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. Paylaşılan bir mesajda denizlerde yaşanan ısınmaya dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

        Denizler ısınmaya devam ediyor. Süper El Nino geliyor. Isınma bizim denizlerde de başladı. Deniz suyu sıcaklık anomali haritasına bakın. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de kızardı. Tek istisna yer Saros Körfezi ile Bozcaada civarı, buralar normallerin altında, soğuk şimdilik...

        EN UZUN GÜNDÜZ BUGÜN

        Öte yandan bugün 21 Haziran, en uzun gündüzün yaşanacağı gün. Türkiye'de en uzun gündüz süresi ise Sinop'ta yaşanacak. Sinop'ta bugün güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Tam 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak. Ayrıca takvimsel yaz başlangıcı da bugün yaşanacak.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
            MARMARA
            Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güneydoğusunun aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            İSTANBUL °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            KOCAELİ °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            TEKİRDAĞ °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            İZMİR °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MUĞLA °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

                AKDENİZ
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 32°C
                Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ANTALYA °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ISPARTA °C, 25°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                MERSİN °C, 30°C
                Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın güneyi, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Sivas'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ANKARA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar güney kesimlerde (Polatlı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik) yerel kuvvetli

                ESKİŞEHİR °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

                KAYSERİ °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

                KONYA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİNOP °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ZONGULDAK °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz geneli ile, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                    RİZE °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

                    SAMSUN °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğu ilçelerde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli

                    TOKAT °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                    TRABZON °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ve batısı ile Van ve Muş çevrelerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Erzincan, , Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

                    AĞRI °C, 24°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

                        ERZURUM °C, 22°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

                        MALATYA °C, 29°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

                        VAN °C, 23°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağış beklenmiyor.

                        DİYARBAKIR °C, 35°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 33°C
                        Parçalı ve az bulutlu
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                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
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