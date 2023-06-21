HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu