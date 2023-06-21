İstanbul'da pes dedirten olay! Kanser hastalarına su enjekte edip gerçek ilaçları sattılar!

İstanbul'da özel bir onkoloji hastanesinde büyük bir skandal yaşandı. İddiaya göre kemoterapi gören kanser hastalarına gerçek ilaç yerine su enjekte edildiği anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Özcan K., saçları ve kaşları dökülmeyince şaşırdı.

Bunun üzerine daha önce birçok kanser hastasına sahte ilaç yazıldığını ortaya çıkaran ve "Dedektif profesör" olarak bilinen Onkoloji Doktoru Sezai Vatansever'in kapısını çaldı. Tedavi sonuçlarını inceleyen Vatansever, hastaya ilaç yerine su enjekte edildiğini saptadı. Beyninden vurulmuşa dönen Özcan K, soluğu poliste aldı. Yapılan operasyonla 3'ü sağlıkçı 5 kişi yakalandı. Hastanede yapılan aramada, ilaç şişelerinin içinin su dolu olduğu anlaşıldı.