İstanbul'da pes dedirten olay! Kanser hastalarına su enjekte edip gerçek ilaçları sattılar!

İstanbul'da özel bir onkoloji hastanesinde büyük bir skandal yaşandı. İddiaya göre kemoterapi gören kanser hastalarına gerçek ilaç yerine su enjekte edildiği anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Özcan K., saçları ve kaşları dökülmeyince şaşırdı.
Bunun üzerine daha önce birçok kanser hastasına sahte ilaç yazıldığını ortaya çıkaran ve "Dedektif profesör" olarak bilinen Onkoloji Doktoru Sezai Vatansever'in kapısını çaldı. Tedavi sonuçlarını inceleyen Vatansever, hastaya ilaç yerine su enjekte edildiğini saptadı. Beyninden vurulmuşa dönen Özcan K, soluğu poliste aldı. Yapılan operasyonla 3'ü sağlıkçı 5 kişi yakalandı. Hastanede yapılan aramada, ilaç şişelerinin içinin su dolu olduğu anlaşıldı.
5 MİLYON LİRALIK İLAÇ
Vicdansızların fiyatı 10-90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları alıp yerlerine su enjekte edilmiş ilaçları bıraktıkları saptandı. Böylece SGK'yı 5 milyon lira zarara uğrattıkları hatırlatıldı. Zanlılar hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. Hastanede 2 kez kemoterapi gören Özcan K, "Bende hiçbir değişiklik olmadı. Şüphelendim. Sonuçları doktoruma göstermeseydim, boşuna zaman kaybedecektim" diyerek zanlılardan şikayetçi olduğunu anlattı.
Atakan IRMAK