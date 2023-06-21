Görevimiz tehlike! Milyar dolarlık adamları kurtarma operasyonu

İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı zengin Şehzade Davud ve oğlu Süleyman, OceanGate Expeditions'ın CEO'su Stockton Rush ile bir Fransız dalgıç, Titan adlı mini denizaltı ile önceki gün Titanik batığına inmek için dalışa geçti.

Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığındaki bu macera dolu yolculuğun startından sadece 7 saat sonra korku dolu anlar başladı. Çünkü mini denizaltı ile irtibat kesildi. Yaklaşık 3 bin 500 metreye kadar inen aracın yardım butonundan sinyal verildi. İşte tarihin en büyük kurtarma operasyonu başladı.





YARIN OKSİJEN BİTECEK

Amerikalı yetkililere göre, yarın akşam TSİ 21.30'a kadar yetecek oksijene sahip olan araca ulaşma ihtimali düşük. David Gallo, gemidekilerin hipotermi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Umudumuz var mı? Elbette. Ancak saniyelerin bile önemli olduğu tarihin en büyük operasyonu başladı. İnişte her 100 metrede kurtarma aracı durup tekrar harekete geçecek. Umarız her şey istediğimiz gibi gider ve 5 kişinin hayatını kurtarabiliriz" dedi. Araç içindekilerin servetinin toplamı 7 milyar dolardan fazla.