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    • Yaşam
    • 20.06.2023 22:20
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    • 20.06.2023 22:20
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    O şehre akın akın geliyor! Afrika'da bile böylesi yok! Ok yaydan çıktı! O yılan türü...

    Son zamanlarda artan yılan sayısı birçok kişiyi endişelendirdi. Uzmanlar hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yılan vakaları için uyarıda bulundu. Son olarak Kastamonu'dan gelen görüntüler görenlerin ağzını açık bıraktı. Bu nedenle konu hakkında uyarılar peş peşe geliyor. Yaz aylarıyla birlikte artan bu tür için gerekli önlemleri almanız büyük önem taşıyor. İşte Kasrtamonu'da görülen dev yılan türü...

    takvim.com.tr
    O şehre akın akın geliyor! O yılan türü...

    Kastamonu'dan gelen görüntüler herkesi endişelendirdi. Şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde görülen yılan vatandaşları şoke etti. Uzmanlar ise yılanlar için ard arda uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

    KASTAMONU'DA ŞOKE EDEN YILAN!

    Şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda bir yılan görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla bu dev yılanı kaydetmeye çalıştı. Yılan, vatandaşların yaklaşması üzerine bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.

    Bu dev yılanın zehirli bir engerek olduğu tespit edildi ve bölgede paniğe neden oldu. Uzmanlar, halkı yılan saldırılarına karşı uyardı. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan saldırılarının daha da artabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

    Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, Kastamonu'da sürü halinde görüntülendi. Bu yılanın tek bir ısırığının bile insanı öldürebileceği biliniyor. Engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşam alanlarının uygun olduğu bölgelerde bulunuyor.

        ENGEREK YILANI GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

        Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır. Unutulmamalı ki engerek yılanı insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Yılanı görünce yakalamaya kalkmamanız tavsiye edilir.

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        Haberler Yaşam O şehre akın akın geliyor! Afrika'da bile böylesi yok! Ok yaydan çıktı! O yılan türü...
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