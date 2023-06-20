O şehre akın akın geliyor! Afrika'da bile böylesi yok! Ok yaydan çıktı! O yılan türü...

Kastamonu'dan gelen görüntüler herkesi endişelendirdi. Şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde görülen yılan vatandaşları şoke etti. Uzmanlar ise yılanlar için ard arda uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...
KASTAMONU'DA ŞOKE EDEN YILAN!
Şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda bir yılan görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla bu dev yılanı kaydetmeye çalıştı. Yılan, vatandaşların yaklaşması üzerine bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.
Bu dev yılanın zehirli bir engerek olduğu tespit edildi ve bölgede paniğe neden oldu. Uzmanlar, halkı yılan saldırılarına karşı uyardı. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan saldırılarının daha da artabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.
Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, Kastamonu'da sürü halinde görüntülendi. Bu yılanın tek bir ısırığının bile insanı öldürebileceği biliniyor. Engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşam alanlarının uygun olduğu bölgelerde bulunuyor.