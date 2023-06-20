O şehre akın akın geliyor! Afrika'da bile böylesi yok! Ok yaydan çıktı! O yılan türü...

KASTAMONU'DA ŞOKE EDEN YILAN!

Şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda bir yılan görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla bu dev yılanı kaydetmeye çalıştı. Yılan, vatandaşların yaklaşması üzerine bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.

Bu dev yılanın zehirli bir engerek olduğu tespit edildi ve bölgede paniğe neden oldu. Uzmanlar, halkı yılan saldırılarına karşı uyardı. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan saldırılarının daha da artabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.