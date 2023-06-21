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    34 yıl sonra gelen bebek müjdesi! "Bebek sahibi olamayanlar umudunu kaybetmesin"

    Bebek sahibi olmak için uzun süre tedavi gören Adile ve Coşkun Bozkurt çifti, 34 yıl sonra anne ve baba oldu. Adile Bozkurt, “Bebek sahibi olamayanlar umutlarını kaybetmesin. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    34 yıllık hayaldi

    Gaziantep'te yaşayan Adile - Coşkun Bozkurt çifti, 1989 yılında evlendi. Bebek sahibi olmak istedi. Maalesef yıllar geçse de çift bu mutluluğu yaşayamadı. Birçok kez tedavi olan çift, doğal yollarla mutluluğa ulaşamadı.

    Farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çiftin hayali, yıllar sonra Gaziantep'te özel bir hastanede gerçekleşti. Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Asel Yağmur'u kucaklarına alan Adile- Coşkun Bozkurt çifti, yakınlarıyla birlikte mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bu mutluluğu yaşattığı için Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu'na teşekkür eden anne Adile Bozkurt, "Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda hamile olduğumu öğrendim. Bebek sahibi olamayanlar umudunu kaybetmesin" dedi.

    'DERİ'N OPERASYON
    Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'a operasyon yapıldı. TIR'ın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, biri ölmüş, 28 piton yılanı ele geçirildi. TIR'ın şoförü İ.K. ise gözaltına alındı. Yılanların, zenginler için özel deri ayakkabı üretiminde kullanılması için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

    'AŞI'RI YORGUN
    ABD'de birçok dizi ve filmde rol alan Türk oyuncu Ayda Field'le evli olan Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın (49), zor günler geçirdiği anlaşıldı. İki kez Covid atlatan daha sonra aşı olan Williams, konserlerinde sorun yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı, önceki gün Amsterdam'da sahne aldı. Üç şarkıyı sorunsuz tamamladı. Ancak 4. şarkıya geçtiğinde nefesi tıkandı. Konserine 25 dakika ara vermek zorunda kaldı. Williams'ın doktorları, sorunun aşılar yüzünden olduğunu anlattı.



    TUR'İŞ'T!
    Almanya turist vizesiyle gelenlere, iş kapısını açmak için kolları sıvadı. Vasıflı işçilerin ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa değişikliğinin bu hafta parlamentoda görüşüleceği açıklandı. Düzenlemeye göre ülkeye turist vizesiyle gelenler, bir iş bulmaları durumunda geri dönmeden çalışma izni alabilecek.



        TARİHİ KORUMA
        Elazığ'da Hüseynik Kariyesi Camii'ndeki asırlık Kur'an-ı Kerim'ler dikkat çekti. Hayırseverler tarafından hediye edilen 16 Kur'an-ı Kerim'in arasında bulunan 2 adet 300 yıllık altın yaldızlı el yazması kutsal kitap, zincirlendi. Kitapların çalınma riskine karşı korumaya alındığı öğrenildi. Dernek Başkanı Hakan Palutoğlu, "Altın yaldız işlemeli bu iki kitabın maddi değeri de oldukça fazla. Biz de bir yöntem bulduk" dedi.

        KISKANÇLIK!
        Türkiye'yi dehşete düşüren olay Bayraklı'daki iki katlı evde yaşandı. 4 Türkmen'in kayıp olduğu bilgisi üzerine eve giden polis ekipleri, Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla ve Laçin Geldiyarova'nın derin dondurucuda, Laçin'in erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'un da buzdolabında parçalanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Türkmen katil Saparmurat Haliyev için kurulan özel bir ekiple arama çalışması başlatıldı. Kamera kayıtlarından yola çıkıldı. Ekipler, derin dondurucu alınan Konak'taki spot eşya dükkanına gitti.

        TELEFONLARINI SATMIŞ
        Zanlının öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, bir telefoncuya sattığı tespit edildi. Ayrıca katilin 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığı belirlendi. Bir inşaatta 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayın 13 Haziran'da gerçekleştirildiği ve Saparmurat Haliyev'ın öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü belirlendi.



            36 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 36 milyon 497 bin lira devretti. 5 bilenler 49 bin 749'ar, 4 bilenler bin 139'ar, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

            ELİF RAHAT UYUYACAK
            İstanbul Üsküdar'da Koray Gülbar (35), geçen yıl "Son kez görüşelim" diyerek otomobilde eski sevgilisi Elif Güneş'i (32) 3 kez ateş ederek katletti. Dün görülen karar duruşmasında Gülbar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Katil, "İlk ifade verdiğimde yanlışlıkla olduğunu söyledim. Olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı. Olay günü Elif'in Kadıköy'e gittiğinden haberim yoktu." dedi.

            'KOCA'MAN DEHŞET
            Kocaeli'de emekli astsubay Mevlüt ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı. Koca, tabancayla eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı. Nimet Taşkın, 3 gün sonra kurtarılamadı. Hastanede tedavi gören Mevlüt Taşkın da dün sabah hayatını kaybetti.

            KATİL ÇAPA MAKİNESİ
            Konya'da 22 yaşındaki Hamza Gönül, tarlada çapa yaptığı sırada kol ve bacağını makineye kaptırdı. Hastaneye kaldırılan gencin sol kol ve bacağının koptuğu anlaşıldı. Tedaviye alınan Gönül, yaşanan travmaya dayanamadı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

            DANA MUHALEFET
            Kurban Bayramı yaklaştı. Gaziantep'te dana yakalama antrenmanları başladı. Ekipler, iğneli tüfek ve kement atmak için yarıştı.

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            Benim Güzel Ailem
            Haberler Yaşam 34 yıl sonra gelen bebek müjdesi! "Bebek sahibi olamayanlar umudunu kaybetmesin"
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