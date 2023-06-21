34 yıl sonra gelen bebek müjdesi! "Bebek sahibi olamayanlar umudunu kaybetmesin"

Gaziantep'te yaşayan Adile - Coşkun Bozkurt çifti, 1989 yılında evlendi. Bebek sahibi olmak istedi. Maalesef yıllar geçse de çift bu mutluluğu yaşayamadı. Birçok kez tedavi olan çift, doğal yollarla mutluluğa ulaşamadı.

Farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çiftin hayali, yıllar sonra Gaziantep'te özel bir hastanede gerçekleşti. Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Asel Yağmur'u kucaklarına alan Adile- Coşkun Bozkurt çifti, yakınlarıyla birlikte mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bu mutluluğu yaşattığı için Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu'na teşekkür eden anne Adile Bozkurt, "Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda hamile olduğumu öğrendim. Bebek sahibi olamayanlar umudunu kaybetmesin" dedi.

'DERİ'N OPERASYON

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'a operasyon yapıldı. TIR'ın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, biri ölmüş, 28 piton yılanı ele geçirildi. TIR'ın şoförü İ.K. ise gözaltına alındı. Yılanların, zenginler için özel deri ayakkabı üretiminde kullanılması için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.